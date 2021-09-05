Burgazada açıklarında sürüklenen motoryat kurtarıldı

Burgazada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 11 kişi bulunan motoryatın kurtarıldığı bildirildi.

Burgazada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 11 kişi bulunan motoryatın kurtarıldığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Burgazada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 11 kişi bulunan 15 metre boyundaki motoryat, KIYEM-1 botumuzca yedeklenerek Kalamış Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük