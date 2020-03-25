Burgan Bank'tan koronavirüs salgınına karşı ekonomiye destek Burgan Bank, 30 Nisan'a kadar olan tüm bireysel ve ticari kredi ürünlerinin anapara, faiz ve taksit ödemelerinin, talep edilmesi halinde mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebileceğini duyurdu.

Burgan Bank, 30 Nisan'a kadar olan tüm bireysel ve ticari kredi ürünlerinin anapara, faiz ve taksit ödemelerinin, talep edilmesi halinde mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebileceğini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Burgan Bank, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinden müşterilerini korumak için destek olmaya devam ediyor.

Banka, bu zorlu günlerde ülkeye ve millete hizmet sunmak ve müşterilerine destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Burgan Bank'ın destek uygulaması kapsamında, 30 Nisan 2020'ye kadar olan tüm bireysel ve ticari kredi ürünlerinin anapara, faiz ve taksit ödemeleri, talep edilmesi halinde mevcut koşullarla 30 Haziran 2020'ye kadar ötelenebilecek.

Bu imkandan yararlanmak isteyen Burgan Bank müşterilerinin, 0850 222 8 222 numaralı iletişim merkezi veya şubeler üzerinden başvuru yapması yeterli olacak.

Burgan Bank'ın koronavirüs salgını nedeniyle müşterilerine sunduğu diğer kolaylıklar şöyle:

"Burgan Bank Mobil ve internet bankacılığından yapılan EFT ve havale işlemlerinden ücret alınmıyor. Nakit ihtiyaçların giderilmesi için ATM'lerden günlük para çekme limiti 5 bin TL'ye çıkarıldı. Burgan Bank müşterileri, Burgan Bank ATM'lerinin yanı sıra tüm İş Bankası Bankamatik'leri ve TEB ATM'lerinden TL bakiye sorgulama, para yatırma ve para çekme işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyor."

Kaynak: AA