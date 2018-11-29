Burgan Bank'tan Dijital Mevduat Hesabı ile Yeni Bir Dönem

Burgan Bank, özel bankacılık alanındaki tecrübesini dijital kanala aktararak geliştirdiği dijital mevduat hesabıyla hizmet vermeye başladı. Rekabetçi faiz oranları sunan dijital mevduat hesabında para transferleri için de herhangi bir masraf ödenmeyecek.

Geçtiğimiz yıl dijital bankacılık alanında kredi ürünüyle hizmet vermeye başlayan Burgan Bank, şimdi de özel bankacılıktaki tecrübesini dijital dönüşüm ile birleştirerek bireysel müşterilerine rekabetçi faiz oranlarıyla avantajlı mevduat ürünü sunduğunu duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada; şubeye gitmeden 'online' olarak kolayca hesap açma imkanı sağlayan 'Dijital Mevduat Hesabı' ile tutarı ne olursa olsun özel bankacılıktaki avantajlı faiz oranlarını sunacak ve dijital müşterilerinden EFT ve havale işlemlerinde de masraf almayacak.

Dijital çağın ihtiyaçlarına uygun hesap

Dijital bankacılık alanında yaptıkları yatırımların artarak devam ettiğini belirten Burgan Bank Dijital Bankacılık ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Dinç,"Banka olarak oldukça geniş ürün gamına sahibiz. 2017 yılından bu yana dijital dönüşüm çalışmalarımız doğrultusunda kitle bankacılığı tarafında daha aktif olmak için kredi ve mevduat ürünlerinden başlayarak tüm hizmetlerimizi dijital çağın ihtiyaçlarına uygun olarak güncelliyor, avantajlı yeni ürünlerimizle müşterilerimize kolaylıklar sunuyoruz. Yakın zamanda 'özel bankacılık'taki deneyimimizle dijital dönüşümü bir araya getirerek 'dijital mevduat hesabı' ürününü müşterilerimize sunmaya başladık. Yüzde yüz masrafsız bankacılık anlayışı ile oluşturduğumuz yeni ürünümüzün dijital ve kullanıcı dostu başvuru süreci ile rekabetçi faiz oranlarının müşterilerimiz için fark oluşturacağına inanıyoruz" dedi. - İSTANBUL