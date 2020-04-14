Burdurlular salgın nedeniyle sosyal mesafeye uydukları pazar yerinde kuyruk oluşturdu
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Koronavirüs, Burdur, Güncel

Burdurlular salgın nedeniyle sosyal mesafeye uydukları pazar yerinde kuyruk oluşturdu

Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle halkın sosyal mesafe kuralına uyduğu pazar yerinde kuyruk oluştu.

14.04.2020 20:46 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:02
Burdurlular salgın nedeniyle sosyal mesafeye uydukları pazar yerinde kuyruk oluşturdu

Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle halkın sosyal mesafe kuralına uyduğu pazar yerinde kuyruk oluştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte vatandaşların yoğunluk oluşturduğu alanlarda tedbirler sıkılaştırıldı. Valilik, belediye ve polis ekipleri, Uzay Çatı Kapalı Pazar Yerinin çevresini demir bariyerlerle kapattı.

Ekiplerin giriş ve çıkışını açık bıraktığı pazar yerine, vatandaşların ateş ölçümü ve dezenfeksiyon tünelinden geçişi sağlandıktan sonrası içeriye alındı.

Maskesiz pazara gelen vatandaşlara maske dağıtan ekipler, sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde sık sık anons yaptı.

Bunun üzerine sosyal mesafe kuralına riayet eden vatandaşlar pazar yerine girişte kuyruk oluşturdu.

Kaynak: AA

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