Burdurlular camilere akın etti BURDUR'da uzun bir aradan sonra ilk defa kılınan cuma namazında Burdurlular camilere akın etti.

BURDUR'da uzun bir aradan sonra ilk defa kılınan cuma namazında Burdurlular camilere akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaatle namaz kılınmasının yasaklanmasının ardından uzun bir süre sonra kılınan cuma namazında Burdurlular kentteki camilere akın etti. Burdur Ulu Camii'nde sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan cuma namazını İl Müftü vekili Yüksel Güzel kıldırdı. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de cuma namazını Ulucami'de kıldı.Namaza gelen vatandaşlar evlerinden seccadelerini getirdi. Cami girişinde Burdur Belediyesi tarafından vatandaşlara tek kullanımlık seccadeler dağıtıldı. Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak camiye girdi. Milletvekili Bayram Özçelik, Elhamdülillah cumamıza kavuştuk. Tedbirler çerçevesinde cumamızı eda edeceğiz. Bir Müslümanın hayatında cumanın önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Uzun süre mahrum kaldık. Çok hüzünlüydük. İnşallah önceki aylardaki gibi bir durum yaşamayız. Tedbirlere çok riayet ederek belirli bir aşama sonrasında tamamen serbest olarak cumamıza kavuşuruz diye ümit ediyoruz dedi.

Başkan Ali Orkun Ercengiz de Çok şükür bugünleri gördük. Yeniden camilerimizin ibadete açıldığı ve toplu namazlarımızın kılınabildiği ilk günleri yaşıyoruz. Gerekli tedbir ve önlemleri aldık. Valiliğimizle birlikte yaptığımız çalışmalarda genelgelerdeki uygulamaları yerine getirdik. Kurallara uyulduğu sürece herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. Vatandaşımızın kurallara riayet etmesi, Türkiye'nin bu salgındaki başarısının göstergesi. İbadet alanlarında da kurallara riayet ederek, hızlı sürede normalleşip, yeniden eski günlerdeki gibi toplu namazlarımızı da daha kalabalık bir şekilde kılabilmeyi umut ediyoruz şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA