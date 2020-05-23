BURDURLULAR, BU BAYRAM DA SU BÖREĞİNDEN VAZGEÇMEDİ Burdurlular Ramazan Bayramının olmazsa olmazı su böreğinden bu yıl da vazgeçmedi.

Burdurlular Ramazan Bayramının olmazsa olmazı su böreğinden bu yıl da vazgeçmedi.

Bu yıl Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayram ziyaretleri gerçekleşmeyecek olsa da Burdurlular bayramların vazgeçilmezi su böreğinden vazgeçmedi. İmalathanelerde yoğun şekilde su böreği pişiriliyor.

Burdur'da 10 yıldır unlu mamul üretimi yaptığını söyleyen Abdullah Akgül, "Su böreği Burdur'umuzun bayramlarda olmazsa olmazlarından. Bu yıl virüs nedeniyle bayramlaşma olmayacak ama hemşehrilerimiz gene de su böreği alışkanlığından vazgeçmedi. Yoğun şekilde çalışarak talepleri karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Mehmet Tokat adlı vatandaş ise "Su böreği bizim olmazsa olmazımız. Bu bayram diğerlerine göre farklı geçecek. Ziyaretler olmayacak. Misafirlerimize su böreği ikram edemeyeceğiz ama bu Burdur'un bir geleneği" dedi.

SU BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Üçgen şekilde kesilen yufka önce kaynar suya, ardından soğuk suya atılır. Yufkaları daha sonra tepsiye yerleştirip üzerine peynir ve maydanozunu koyduktan sonra üzerini bütün yufka ile kapatıp pişirme aşamasına geçilir. Döner ocaklarda pişirilen su böreği, servise hazır hale getirilir.

Kaynak: DHA