Burdurlu sera üreticisi, yeni sezondan umutlu
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Burdurlu sera üreticisi, yeni sezondan umutlu

Burdurlu sera üreticisi, yeni sezondan umutlu
03.05.2020 09:34 | Son Güncelleme: 03.05.2020 09:35

BURDUR'un İnsuyu Ovası'nda, örtü altı sebze üretimi yapan çiftçiler, koronavirüs salgınına karşı mücadelede üretimden vazgeçmedi.

BURDUR'un İnsuyu Ovası'nda, örtü altı sebze üretimi yapan çiftçiler, koronavirüs salgınına karşı mücadelede üretimden vazgeçmedi. Geçen yıl fiyatların düşük seyretmesi nedeniyle yeterli kazanç sağlayamadıklarını aktaran çiftçiler, bu yıl her şeye rağmen umutlu olduklarını ve üretimi sürdürdüklerini söyledi.

Burdur merkez İnsuyu Ovası'nda, serada domates üretimi yapan çiftçiler, bu yılki sezondan umutlu olduklarını dile getirdi. Yaklaşık 800 dekar alanda 12 bin tonun üzerinde domates üretilen İnsuyu Ovası'nda üreticiler, geçen yıl fiyat düşük olduğu için para kazanamadıklarını, bu yıl ise umutlu olduklarını ancak koronavirüs salgını dolayısıyla önlerini göremediklerini belirtti.

İnsuyu Ovası'nda 2 yıldır sera domatesi üreten çiftçi Ersoy Mutlu (39), "Geçen yıl 3,3- 3,4 lira olan fide bu yıl 3,7-4 lira. Maliyetlerde artış çok. Gübre fiyatları, mazot fiyatları arttı. Geçen yıl para etmedi ama umutluyuz. Bu yıl virüs salgını var ama üretmeye devam edeceğiz. İşçi sıkıntımız olacak hastalık dolayısıyla. Geçen yıl 20 kişi getiren bir dolmuşta bu yıl 10 kişi geleceği için işçi fiyatlarında artış olacağını düşünüyoruz. Ama yine de umutluyuz. Mücadeleye devam edeceğiz" dedi. Mutlu, geçen yıl domatesi ortalama 70- 80 kuruşa sattıklarını da belirtti.'UMUTLUYUZ'İnsuyu Ovası'nda 4 yıldır seracılık yapan Ferit Yeşilyurt (38), "Geçen yılı zararla kapattık. Kredilerimizin bazılarını ödeyemedik. Bu yıl girdi maliyetleri yüksek. Ekip dikiyoruz, umudumuz var ama virüsten dolayı önümüzü göremiyoruz. Bu sene umutluyuz ama virüs nedeniyle işçi maliyetleri de artacak. Kredilerimiz 2 aylığına ertelendi. Mahsul sonuna kadar olsa iyi olacaktı. 2 ay sonra nereden bulacağız? Mahsulü yeni dikiyoruz. 90 günde verim alıyoruz. Bunun erteleme süresinin daha uzun olması çiftçiler için daha iyi olacaktı" diye konuştu.'BİZ ÜRETMEZSEK İNSANLIK AÇ KALIR'Uzun yıllardır İnsuyu Ovası'ndaki üreticilerin teknik danışmanlığını yapan, ziraat mühendisi İbrahim Demir de "33 yıldır ziraat mühendisi olarak Burdur bölgesindeki üreticiye destek oluyorum. İnsuyu Ovası'ndaki iklim şartları nedeniyle üretilen domateslerin aroması çok iyi. Aynı zamanda bu bölge fasulye üretimi açısından da çok önemli bir bölge. Geçen yıl çiftçi domatesten para kazanamadı, zararla kapattı, istediği geliri elde edemedi ama çiftçi aynı şekilde bu yıl da üretimi yapacak. Bu yıl umutları var. Türk çiftçisi 'biz üretmezsek insanlık aç kalır' bilinciyle üretimine devam ediyor. Seralarda dikimler devam ediyor. Ekonomide bazı zorluklar var, maliyetlerde artış var, mazotta bir miktar düşüş var ama çiftçiye mazot desteği sağlanması bir nebze daha çiftçinin elini rahatlatır. Sağ olsun devletimiz gübre desteği veriyor ama bu destek bir miktar daha yükseltilmeli" diye konuştu.

Koronavirüs döneminde çiftçiye ek destek verilmesinin çok faydalı olacağına işaret eden Demir, "Görüştüğümüz çiftçiler de aynı fikirde. Çiftçimiz üretimden vazgeçmiş değil. 'Biz üreteceğiz ama üretimden uzaklaşmamamız için bize biraz daha destek olunmalı' diye düşünüyorlar. Tarımın ekonomiye katkısı çok fazla" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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