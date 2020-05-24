Burdurlu şehidin cenazesi 35 yıldır bulunamadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Burdurlu şehidin cenazesi 35 yıldır bulunamadı

BURDUR'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yakınlarının kabrini ziyaret etti.

Burdurlu şehidin cenazesi 35 yıldır bulunamadı
24.05.2020 14:10 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:14

BURDUR'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yakınlarının kabrini ziyaret etti. 35 yıl önce tatbikat dönüşü meydana gelen deniz kazasında şehit olan ve o günden bu yana naaşı bulunamayan Torpido Astsubay Başçavuş İbrahim Çelikbaş'ın ailesi, yıllardır olduğu gibi bu yıl da Çelikbaş için şehitlikte yaptırılan boş mezarı ziyaret etti.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ilk kez uygulandığı Burdur'da şehit aileleri şehitlikte düzenlenen törene katıldı. Şehit aileleri ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven, Burdur Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte bulunan şehit kabirlerini ziyaret etti. Şehitlikteki program Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle son buldu.

24 Eylül 1985 günü Denizkurdu-1 Tatbikatı'ndan dönerken Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında Sovyet askeri gemisinin çarptığı Meltem Hücumbotu'nda şehit olan 5 askerden biri olan Burdurlu Torpido Astsubay Başçavuş İbrahim Çelikbaş'ın cenazesi bulunamadı. Ailesi her bayramda olduğu gibi İbrahim Çelikbaş için şehitlikte yaptırılan boş mezarı bugün de ziyaret etti.'ÖLÜSÜ, DİRİSİ BULUNAMADI'Şehidin eşi Aysun Çelikbaş, "Diyecek bir şey yok. 35 yıl önce şehit oldu. Ölüsü, dirisi bulunamadı. İki çocuğum var. Her bayram geliyoruz" dedi.'BABAM ŞEHİT OLDUĞUNDA BEN 7 YAŞINDAYDIM'

İbrahim Çelikbaş'ın oğlu Kaan Çelikbaş (42) da, "1985 yılında Denizkurdu Tatbikatı'ndan dönerken, Marmara açıklarında, Sovyet gemisi çarpmış. Babam şehit olduğunda ben 7 yaşındaydım. Çok tanıyamadım. Ben de deniz astsubaylığı yaptım. Kardeşim halen deniz astsubayı. Aynı kazada 5 kişi şehit oldu. 3 naaş bulundu, babamla birlikte 2 şehidin naaşı bulunamadı. Ruhu şad olsun. Temsili olarak mezarı burada" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü Haber
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir Haber
Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen...
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı Haber
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi Haber
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?
2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
Yasağa rağmen müşteri alan taksiciyi 'İnisiyatif aldım' savunması ceza yemekten kurtaramadı
Yasağa rağmen müşteri alan taksiciyi "İnisiyatif aldım" savunması ceza yemekten kurtaramadı
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Yarasalarla dolu mağaraya giren Bursalı maceracı, yakaladığı yarasayı sevip öptü
Yarasalarla dolu mağaraya giren Bursalı maceracı, yakaladığı yarasayı sevip öptü
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme...
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeğin doğduğunu duyurdu
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeğin doğduğunu duyurdu
Bataklığa saplanan ineğinin başında 2 gece bekleyen yaşlı adama 4 inek hediye edildi
Bataklığa saplanan ineğinin başında 2 gece bekleyen yaşlı adama 4 inek hediye edildi
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Naci Bostancı Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Gülçin Ergül Ersin Korkut Demet Akalın Türkan Şoray
Spor Ali Koç Lionel Messi Ivan Obradovic Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Bayram Antalya Survivor
Şu an buradasınız: Burdurlu şehidin cenazesi 35 yıldır bulunamadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 14:14:01. #1.14#
title