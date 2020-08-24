Burdurlu sanatçı Altınok'tan yeni klip
Burdurlu sanatçı Altınok'tan yeni klipBURDURLU Kültür Bakanlığı Mahalli Ses Sanatçısı ve müzik öğretmeni Nurcan Altınok tek şarkılık ikinci albümünü çıkardı.
Burdurlu sanatçı Altınok'tan yeni klip
BURDURLU Kültür Bakanlığı Mahalli Ses Sanatçısı ve müzik öğretmeni Nurcan Altınok tek şarkılık ikinci albümünü çıkardı.
Kültür Bakanlığı Mahalli Ses Sanatçısı ve müzik öğretmeni Nurcan Altınok, 'Yaylaların Yörükleri' isimli ilk albümünden sonra, bu defa tek şarkılık ikinci albümüyle müzik dünyasına yeniden 'merhaba' dedi. Şarkıda, kendisinden af dileyen hovarda eşine kızgın ve kırgın olan bir kadının, tüm kadınlara çağrı yaparak destek beklemesi eğlenceli bir dille anlatıldı. Nurcan Altınok, "Yaylaların Yörükleri albümümüzden sonra, yine geleneği bozmayarak söz ve müziği bana ait olan, Atın Kızlar Odunları şarkısı ile sevenlerimizin karşısına çıktık. Sözlere baktığınızda aslında çok eğlenceli sözler. Ancak şunu söylemeliyim. Bu sözler tüm erkekleri kapsamıyor. Şarkıda yola gelmeyen erkekleri yola getirme yolu tarif ediliyor. Zengin ve parası pulu olup evini, yuvasını görmeyen, eşini, çocuğunu unutan erkeklere küçük bir gönderme yaptık. Son günlerde gündemimizde olan kadına karşı şiddeti içine alan, aile bütünlüğüne dikkati çeken bir şarkı. Esprili bir dille yaklaşmaya çalıştık. Bu şarkımızdan mesajı adam olmayanlar alsın. Erkeklik ayrı adam olmak ayrı" dedi.
ŞARKININ SÖZLERİ
Atın kızlar odunları
Yanı yanıversin şu herif
Kazanlarda kaynatıverin
Çok tıklıyo bu tarif
Her güzele benim yarim diyorsun
Günahın çok, cenneti istiyorsun
Veballeri üstüne de
Yancan valla a iblis
Bir kazan alacaksın içi dolu
Yola gelmeyeni getirme yolu
Su kaynasın bu iblisin
Oynar durur sağı solu
Zenginliğin ta dedenden geliyor
Kime havan herkes biliyor
Bu dünyaya bi hayrın yok
Sanırsın ölmeyecek
Atın kızlar odunları
Yanı yanıversin şu herif
Kazanlarda kaynatıverin
Çok tıklıyo bu tarif
Kaynak: DHA