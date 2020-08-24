Burdurlu sanatçı Altınok'tan yeni klip
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Burdurlu sanatçı Altınok'tan yeni klip

Burdurlu sanatçı Altınok'tan yeni klipBURDURLU Kültür Bakanlığı Mahalli Ses Sanatçısı ve müzik öğretmeni Nurcan Altınok tek şarkılık ikinci albümünü çıkardı.

24.08.2020 13:31 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:41

Burdurlu sanatçı Altınok'tan yeni klip

BURDURLU Kültür Bakanlığı Mahalli Ses Sanatçısı ve müzik öğretmeni Nurcan Altınok tek şarkılık ikinci albümünü çıkardı.

Kültür Bakanlığı Mahalli Ses Sanatçısı ve müzik öğretmeni Nurcan Altınok, 'Yaylaların Yörükleri' isimli ilk albümünden sonra, bu defa tek şarkılık ikinci albümüyle müzik dünyasına yeniden 'merhaba' dedi. Şarkıda, kendisinden af dileyen hovarda eşine kızgın ve kırgın olan bir kadının, tüm kadınlara çağrı yaparak destek beklemesi eğlenceli bir dille anlatıldı. Nurcan Altınok, "Yaylaların Yörükleri albümümüzden sonra, yine geleneği bozmayarak söz ve müziği bana ait olan, Atın Kızlar Odunları şarkısı ile sevenlerimizin karşısına çıktık. Sözlere baktığınızda aslında çok eğlenceli sözler. Ancak şunu söylemeliyim. Bu sözler tüm erkekleri kapsamıyor. Şarkıda yola gelmeyen erkekleri yola getirme yolu tarif ediliyor. Zengin ve parası pulu olup evini, yuvasını görmeyen, eşini, çocuğunu unutan erkeklere küçük bir gönderme yaptık. Son günlerde gündemimizde olan kadına karşı şiddeti içine alan, aile bütünlüğüne dikkati çeken bir şarkı. Esprili bir dille yaklaşmaya çalıştık. Bu şarkımızdan mesajı adam olmayanlar alsın. Erkeklik ayrı adam olmak ayrı" dedi.

ŞARKININ SÖZLERİ

Atın kızlar odunları

Yanı yanıversin şu herif

Kazanlarda kaynatıverin

Çok tıklıyo bu tarif

Her güzele benim yarim diyorsun

Günahın çok, cenneti istiyorsun

Veballeri üstüne de

Yancan valla a iblis

Bir kazan alacaksın içi dolu

Yola gelmeyeni getirme yolu

Su kaynasın bu iblisin

Oynar durur sağı solu

Zenginliğin ta dedenden geliyor

Kime havan herkes biliyor

Bu dünyaya bi hayrın yok

Sanırsın ölmeyecek

Atın kızlar odunları

Yanı yanıversin şu herif

Kazanlarda kaynatıverin

Çok tıklıyo bu tarif

Burdurlu sanatçı Altınok'tan yeni klip

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı Güncel
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı 3. Sayfa
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit Politika
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Güncel
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Cinsellik
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor Güncel
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü
Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7
Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7
Annesini uykuda bıçakladı, koynundaki 600 lirayı alıp kayıplara karıştı
Annesini uykuda bıçakladı, koynundaki 600 lirayı alıp kayıplara karıştı
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
NBA efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa doğum günü mesajıyla duygulandırdı: Gülüşünü hayal ediyorum
NBA efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa doğum günü mesajıyla duygulandırdı: Gülüşünü hayal ediyorum
Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı
Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı
Dehşet saçan korona hastası, 'Yeterince ilgilenmedin' diyerek doktoru darp etti
Dehşet saçan korona hastası, "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Cüneyt Arkın Demet Özdemir Engin Altan Düzyatan
Spor Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Sel Adana Bursa Kozan
Şu an buradasınız: Burdurlu sanatçı Altınok'tan yeni klip - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 13:43:31. #1.15#
title