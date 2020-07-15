Burdurlu öğrencilerden '30 Kuş' şiiri Burdurlu öğrencilerden '30 Kuş' şiiriBURDURLU öğrenciler, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde, şehit edilen Ömer Halisdemir için yazılan '30 Kuş' adlı şiiriseslendirdi.

Burdurlu öğrencilerden '30 Kuş' şiiri

BURDURLU öğrenciler, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde, şehit edilen Ömer Halisdemir için yazılan '30 Kuş' adlı şiiriseslendirdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde, Burdur'da çeşitli etkinlikler düzenlendi, 15 Temmuz Şehitleri ve gazileri anıldı. Burdurlu öğrenciler de 15 Temmuz şehitlerini unutmadı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan darbeci generali vurduktan sonra darbeci askerler tarafından şehit edilen Ömer Halisdemir için yazılan '30 Kuş' adlı şiir, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Burdurlu öğrenciler tarafından seslendirildi.

Kaynak: DHA