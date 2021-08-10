BURDURLU ÖĞRENCİLER VİYANA'DA STAJ YAPTI
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BURDURLU ÖĞRENCİLER VİYANA'DA STAJ YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik Hizmetleri Alanı öğrencileri, Erasmus KA-102 hareketlilik Projesi kapsamında 3 hafta süreyle Avusturya'nın başkenti Viyana'da staj yaptı.

BURDUR Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik Hizmetleri Alanı öğrencileri, Erasmus KA-102 hareketlilik Projesi kapsamında 3 hafta süreyle Avusturya'nın başkenti Viyana'da staj yaptı.

Burdur Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik Hizmetleri Alanı öğretmen ve Öğrencileri, Erasmus+ KA-102 Hareketliliği için 47 bin 530 Euro ile hibelendirilen 'Ekrana Yerleş Anında Güzelleş Projesi' kapsamında 11-31 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da staj yaparak meslekleriyle ilgili bilgi edindi.

Okul Müdürü Özlem Karpuz, Güzellik Hizmetleri alanı 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerinden seçilen yedi kişilik grubun geçen ay Viyana'da staj çalışması yaptığını belirterek, Öğrencilerimiz oradaki işletmelerde bilgisayar üzerinde istenilen saç modelini yaparak müşterilerinin beğenisi doğrultusunda uygulamaya geçti. Türkiye'ye döndüklerinde açacakları işletmelerini bu doğrultuda çalışmalar yaparak açabileceklerini söylediler. Mezun öğrencilerimizden işyeri açma belgelerini alanlar var. Okul olarak bu projeden çok verim aldık. Şimdi de projemizin Portekiz ayağı var. Beş yıl boyunca İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı proje doğrultusunda Erasmus hareketliliği olacak. Bu yıl Güzellik Hizmetleri Alanı öğrencilerimiz ilk defa yurt dışında 3 hafta süreyle staj çalışması yaptı diye konuştu.

Viyana'da staj çalışamasına katılan öğrencilerden İrem Yeşilyurt, Temmuz ayında Erasmus projesi kapsamında Viyana'ya ziyarette bulunduk. ve orada işletmelerin aslında daha hızlı olduğunu, işleyişin daha çabuk olduğunu gördük. Türkiye'ye nazaran orada işler daha hızlıydı. Bu bölümden mezun olup kendi işletmemizi açtığımızda oradaki işleyişi de Türkiye'deki işleyişi de salonlarımızda sunacağımızı düşünüyorum dedi.

Pelin Bozkurt isimli öğrenci ise Viyana'da çok güzel şeyler öğrendik. Değişik yöntemler öğrendik. Mesleki açıdan kendimi geliştirdim, bol bol uygulama fırsatı buldum ifadelerini kullandı.

BURDURLU ÖĞRENCİLER VİYANA'DA STAJ YAPTI
BURDURLU ÖĞRENCİLER VİYANA'DA STAJ YAPTI
BURDURLU ÖĞRENCİLER VİYANA'DA STAJ YAPTI
BURDURLU ÖĞRENCİLER VİYANA'DA STAJ YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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