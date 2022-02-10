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Burdurlu öğrenci Türkiye Şampiyonasında ikinci oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Burdurlu öğrenci Türkiye Şampiyonasında ikinci oldu

Burdur Spor Lisesi öğrencisi Sena Nur Büyük, Türkiye Judo Şampiyonasında Türkiye ikincisi oldu.

Burdur Spor Lisesi öğrencisi Sena Nur Büyük, Türkiye Judo Şampiyonasında Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Sakarya'da düzenlenen şampiyonaya 62 ilden 906 sporcu katıldı. 405 kadın sporcunun katıldığı Türkiye Judo Şampiyonasından Burdur Spor Lisesi öğrencisi Sena Nur Büyük Türkiye ikincisi oldu. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türkiye, Sakarya, Burdur, Judo, Spor, Haberler

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