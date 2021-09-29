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SPOR Burdurlu kick boks sporcusu dünya üçüncüsü oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdurlu kick boks sporcusu dünya üçüncüsü olduVIDEO YOKMesut MADAN/BURDUR, (DHA)-MACARİSTAN'ın başkenti Budapeşte'de yapılan Kick Boks Dünya Kupası'nda Burdurlu Gökçenur Tarhan dünya üçüncüsü oldu.

Burdurlu kick boks sporcusu dünya üçüncüsü oldu

VIDEO YOK

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-

MACARİSTAN'ın başkenti Budapeşte'de yapılan Kick Boks Dünya Kupası'nda Burdurlu Gökçenur Tarhan dünya üçüncüsü oldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 16- 19 Eylül tarihleri arasında yapılan Kick Boks Dünya Kupası'nda ay yıldızlı forma ile mücadele eden Gökçe Nur Tarhan, artı 70 kilo K1 kategorisinde bronz madalya kazandı. Turnuvada Türk Milli Takımı 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz madalya elde etti.

6 yıldır kick boks spor ile uğraştığını söyleyen Gökçe Nur Tarhan (22), "Ocak, nisan ve temmuz aylarında düzenlenen turnuvalarda yeterli puan alarak milli takıma seçildim. Ay yıldızlı forma ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan Kick Boks Dünya Kupası'nda artı 70 kilo K1 kategorisinde bronz madalya kazandım" dedi.

Turnuva dönüşünde çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini söyleyen Tarhan, "Daha çok çalışıp daha iyi dereceler elde etmek istiyorum. Hedefim dünya şampiyonluğu. Çalışmalarımı bu yönde sürdürüyorum" diye konuştu.

Antrenörü Deniz Sögü Koç da Gökçe Nur Tarhan'ın başarılı ve istikrarlı bir sporcu olduğunu söyledi. Koç, "Gökçe, Burdur'un ilk ağır sıklet kick boks sporcusu ve şampiyonu. Kendisi 6 yıldır yanımda. Her gittiği maçtan şükürler olsun ki boş dönmedi. Milli takımda da hem Burdur'u hem beni hem ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştı. Daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" dedi.

SPOR Burdurlu kick boks sporcusu dünya üçüncüsü oldu

SPOR Burdurlu kick boks sporcusu dünya üçüncüsü oldu

SPOR Burdurlu kick boks sporcusu dünya üçüncüsü oldu

SPOR Burdurlu kick boks sporcusu dünya üçüncüsü oldu

SPOR Burdurlu kick boks sporcusu dünya üçüncüsü oldu

SPOR Burdurlu kick boks sporcusu dünya üçüncüsü oldu

SPOR Burdurlu kick boks sporcusu dünya üçüncüsü oldu

SPOR Burdurlu kick boks sporcusu dünya üçüncüsü oldu

SPOR Burdurlu kick boks sporcusu dünya üçüncüsü oldu
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