Burdurlu fasulye üreticisi fiyattan umutlu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Burdurlu fasulye üreticisi fiyattan umutlu

Burdurlu fasulye üreticisi fiyattan umutluBURDUR'da taze fasulye üretim merkezi İnsuyu Ovası'nda ürün hasadına başlandı.

25.07.2020 09:42 | Son Güncelleme: 25.07.2020 09:54

Burdurlu fasulye üreticisi fiyattan umutlu

BURDUR'da taze fasulye üretim merkezi İnsuyu Ovası'nda ürün hasadına başlandı. Düzensiz yağışlar ve pandemi nedeniyle yaşanan verim kaybına rağmen üretici bu yılki fiyatların bir nebze de olsa kendilerini tatmin ettiğini söyledi.

Türkiye'nin taze fasulye ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Burdur İnsuyu Ovası'nda hasat başladı. Olumsuz hava şartları nedeniyle geçen yıla göre verim kaybı yaşanan ovada üretim de azaldı. Bölge çiftçisine zirai danışmanlık yapan ziraat mühendisi İbrahim Demir, kentte 1993 yılında 100 dekar arazide başlayan fasulye üretiminin şu anda 15 bin dekara kadar yükseldiğini söyledi. Demir, "Bu yıl tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs, işçi sıkıntısı gibi durumlardan üretim 3'te 1 oranında azaldı ve verim düşüklüğü meydana geldi. Bölgemizdeki düzensiz yağışlar ekili alanlarda hasar ve hastalığa sebep oldu. Bundan dolayı verimde düşüklük oldu. Ama bu bölgenin aroması ve kalitesi diğer illerle kıyaslanmaz. Bu bölgedeki fasulye İnsuyu fasulyesi olarak isim yapmış durumda" dedi.

Hasadın başlamasıyla Çatağıl köyündeki fasulye toplama alanına ürünlerini getirerek satışa sunan çiftçiler de bu yıl girdi maliyetlerinin artmasına rağmen fiyatların bir nebze de olsa kendilerini tatmin ettiğini söyledi. Yaklaşık 10 yıldır fasulye üretimi yapan Muhammet Kaygısız (30), "Şu anda fasulyenin maliyeti 2 lira ile 2 lira 20 kuruş arasında. Para kazanabilmemiz için 3,5- 4 lira olması lazım. Bu yıl yağışlardan dolayı da zararımız oldu. Masraflarımızı çıkarsak şükür diyeceğiz" dedi.

Mehmet Durmaz (49) da, "Maliyetlerimiz yüksek. Şu anda fiyat 2,5 lira ile 3 lira 30 kuruş arasında gidiyor. 3- 3,5 lira arası fiyat çiftçiyi kurtarır" diye konuştu.

Mustafa Doğan (32) ise, "Fiyat şu anda 3- 3,5 liraya yükseldi. Tüccar daha çok gelirse fiyat artar. Önce don oldu daha sonra dolu zararı oldu. Daha çok ilaç daha çok gübre kullandık, bu yıl işçilik maliyetimiz de yüksek. Şu an satış fiyatlarımız bir nebze de olsa iyi. Çok iyi de diyemeyiz, çok kötü de diyemeyiz" dedi.

Muhammet Aksu da "Şu anda fiyatlar 3 lira civarında. Bu fiyat bizi tatmin etmiyor ama diktik mecbur satacağız" diye konuştu.

Burdurlu fasulye üreticisi fiyattan umutlu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor Sağlık
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti Politika
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti
Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış Magazin
Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Magazin
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
CHP'de kurultay günü! Genel başkanlık için Kılıçdaroğlu haricinde 3 isim daha yarışacak Politika
CHP'de kurultay günü! Genel başkanlık için Kılıçdaroğlu haricinde 3 isim daha yarışacak
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak
Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler görenleri mest etti
Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler görenleri mest etti
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı
Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü
Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü
Dipsiz Göl'den sonra define arama yönetmeliği değişti; göllerde kazı yasaklandı
Dipsiz Göl'den sonra define arama yönetmeliği değişti; göllerde kazı yasaklandı
Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Ekrem İmamoğlu görüntüleri paylaştı! Kadın makinist linçten son anda kurtarıldı
Ekrem İmamoğlu görüntüleri paylaştı! Kadın makinist linçten son anda kurtarıldı
Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu
Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu
Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek! Kısa çalışma ödeneği 5 ay, işten çıkarma yasağı 11 ay uzatılabilir
Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek! Kısa çalışma ödeneği 5 ay, işten çıkarma yasağı 11 ay uzatılabilir
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mensur Işık Özlem Zengin Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Demet Akalın Merve Boluğur Seyfi Dursunoğlu
Spor Selçuk İnan Gökhan Gönül Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Koray Gençerler
Daha Fazla Namaz Ayasofya Cuma Namazı Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Burdurlu fasulye üreticisi fiyattan umutlu - Burdur
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 10:37:06. #1.14#
title