Burdurlu esnafın eğitimini almadan yaptığı heykeller ilgi görüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Burdurlu esnafın eğitimini almadan yaptığı heykeller ilgi görüyor

BURDUR'da esnaf Deniz Işlak (26), boş zamanlarında eğitimini almadığı halde yaptığı heykellerle ilgi çekiyor.

Burdurlu esnafın eğitimini almadan yaptığı heykeller ilgi görüyor
23.06.2020 09:39 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:43

BURDUR'da esnaf Deniz Işlak (26), boş zamanlarında eğitimini almadığı halde yaptığı heykellerle ilgi çekiyor. En son 'İzzet emmi' adını verdiği kilden bir heykel yapan Deniz Işlak, "Bu işin herhangi bir eğitimini almadım. Çalışmalarımı ilerletip, daha iyi işlere imza atacağımı düşünüyorum" dedi.

Antikacı dükkanı olan ve aynı zamanda şehiriçi ve şehirlerarası nakliyecilik yapan Deniz Işlak, 4 yıl önce yağan kardan kadın heykeli yaptı. Bu andan sonra kendisindeki yeteneği keşfeden Deniz Işlak, daha sonraki yıllarda da kar yağışının olduğu dönemlerde kardan çeşitli heykeller yaptı. Bu yılki Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sırasında da memleketi olan Ağlasun ilçesine bağlı Mamak köyünün kırmızı kil toprağından sandalyeye oturmuş erkek heykeli yaptı. Deniz Işlak'ın 'İzzet emmi' adını verdiği heykel görenlerin ilgisini çekti.

Deniz Işlak, "Nakliyecilikle uğraşıyorum, aynı zamanda antika, müzik ve heykele merakım var. Heykel yapma çalışmalarıma ilk 2016 yılında kış mevsiminde kardan kadın heykeli yaparak başladım. İlerleyen yıllarda da kış mevsiminde başka modellerden kardan heykel yaparak devam ettim. Geçen Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında kil toprağından bu çalışmayı yaptım" dedi.'BU İŞİN HERHANGİ BİR EĞİTİMİNİ ALMADIM'Çalışmaya Burdur tabiriyle 'İzzet emmi' adını verdiğini söyleyen Işlak, "Bu işin herhangi bir eğitimini almadım. Tamamen kendi zihnimden tasarladım ve el becerimle uygulayarak, yaptım. Heykel çalışmamı da antika dükkanımın da bulunduğu Yukarı Pazar'a hediye edeceğim. Orada sergileyerek haklımızın görmesini sağlayacağım" diye konuştu.'DAHA İYİ ÇALIŞMALARA İMZA ATACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM'Tamamen amatörce yaptığı çalışmaları daha da geliştirmeyi istediğini anlatan Deniz Işlak, şunları söyledi: "Bu çalışmalarımı ilerletip daha iyi çalışmalara imza atacağımı düşünüyorum. Heykelde kullandığım toprak memleketim olan Ağlasun'a bağlı Mamak köyümüzün kırmızı toprağıdır. Ben de kendi ata toprağımız olduğu için bu toprak ile yapmayı uygun gördüm."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor Haber
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı Haber
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Haber
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Haber
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Tunç Soyer, 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' iddialarını yalanladı Haber
Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı
İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi
Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Yine sırtımızdan vurulduk! Bizim de üyesi olduğumuz NATO, Adil Öksüz'ü aylarca ağırlamış
Yine sırtımızdan vurulduk! Bizim de üyesi olduğumuz NATO, Adil Öksüz'ü aylarca ağırlamış
Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti
Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi
Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı
Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı
İstanbul'da gece boşaltılan 3 bina, sabah tekrar korkuya neden oldu
İstanbul'da gece boşaltılan 3 bina, sabah tekrar korkuya neden oldu
Milli hava savunma sistemi Hisar-O, Suriye sınırına konuşlandırıldı
Milli hava savunma sistemi Hisar-O, Suriye sınırına konuşlandırıldı
Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken öldürdü ardından kendisini astı
Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken öldürdü ardından kendisini astı
Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Lara Hülya Avşar Ozan Açıktan Nuri Bilge Ceylan
Spor Falcao Alper Ulusoy Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Burdurlu esnafın eğitimini almadan yaptığı heykeller ilgi görüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 09:43:27. #1.14#
title