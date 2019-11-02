Burdurlu bal kabağı üreticisi, alıcı bekliyor

02.11.2019 12:01

BURDUR'daki bal kabağı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin karşılandığı Kışla Mahallesi'nde üreticiler hasadı tamamladı. Tarlalara istiflenen tonlarca bal kabağına alıcı bekleyen üreticiler, maliyetler artmasına rağmen bu yıl fiyatların önceki seneye oranla düşüklüğünden yakındı.

Burdur'da yaklaşık bin dönüm arazide 4- 5 bin ton civarında bal kabağı üretimi yapılırken, bu arazilerin 800 dönümü merkez Kışla Mahallesi'nde bulunuyor. Mahallede yılda yaklaşık 3-4 bin ton civarında bal kabağı üretiliyor. Üretimi yapılan kabaklar İstanbul, Ankara, Antalya ve Sivas gibi Türkiye'nin çeşitli illerine satılıyor.

'BU YIL 60- 65 KURUŞA SATABİLİYORUZ'Bal kabağı üreticisi Murat Zorlu (42), "Bu sene çevre illerde üretim fazla, dolayısıyla bizim ürünümüz para etmiyor. Geçen yıl kilosunu 80 kuruşa sattığımız ürünü, bu yıl 60- 65 kuruşa satabiliyoruz. Çocukluğumdan bu yana bal kabağı üreticiliği yapıyorum. Geçen yıl 100 liraya aldığımız gübre, bu yıl 200 lira oldu. Çaremiz yok, bu işi yapıyoruz. İlgililerin sesimizi duymasını istiyoruz" dedi.'BU YIL 30 DÖNÜM KABAK EKTİM'Kışla'da üretilen kabağın içinin sarı olması ve aromasının güzelliği dolayısıyla tercih edildiğini kaydeden Murat Zorlu, "İstanbul, Ankara, Antalya gibi illere kabak satışı yapıyoruz. Ben bu yıl 30 dönüm kabak ektim. Böyle olursa önümüzdeki sene belki 15 dönüm ancak ekerim. Zarar çekmenin anlamı yok. Çevre illerde kanaldan suluyorlar. Biz tarlayı sulamak için elektrik masrafı ediyoruz" ifadelerini kullandı.'ÇOK FAZLA ALICI GELMEDİ'Üretici Salih Koç (50), "Geçen yıl kabakları 80 kuruştan sattık. Bu yıl fiyatlar düştü. Gübre, mazot, elektrik, işçi masraflarımız iki kat arttı, ama fiyatlar düştü. Bu yıl çok fazla alıcı da gelmedi. Konya Ovası'nda çok diyorlar. Belki de satamayacağız, elimizde kalacak. Para etmeyince bazı arkadaşlarımız kabakları besledikleri hayvanlara yediriyor" dedi.'MASRAFIMIZ ÇOK AMA PAZARIMIZ YOK'15 senedir kabak üretimi yaptığını ancak bu yılki gibi kötü bir sezon yaşamadığını anlatan Salih Koç, "Fiyatlar çok düşük. Önceki yıllarda tarladan satıyorduk. Bu yıl örtü altına getirdik. Bu bize artı masraf getiriyor. Üzerine naylon çekilecek. Kabağın taşınması için bir işçinin günlük ücreti 150 lira. Masrafımız çok, ama pazarımız yok" diye konuştu.'MALİYETİ KURTARMIYOR'Mahalle Muhtarı Rasim Uysal (50) ise, "Kabaklarımızda verim iyi, ama fiyat düşük. Şu anda zarar ediyoruz. Geçen yıl kilosunu 75- 80 kuruşa satıyorduk. Bu yıl aynı fiyata satan arkadaşlarımız da var, 50 kuruş teklif edenler de var. Maliyetler yüksek, şu anda üretici zor durumda. Maliyeti kurtarmıyor" dedi.'ÜRETTİĞİMİZ KABAĞIN AROMASI FARKLI'Kendisinin de 100 dönüm civarında kabak üretimi yaptığını kaydeden Rasim Uysal, "Girdi maliyetlerini hesapladığımızda zarardayım. Zarar da etsek önümüzdeki yıl da kabak üretmeye devam edeceğiz. Konya tarafında arazi geniş, bal kabağı üretimi fazla olduğu için bizim üretimimize talep azaldı, ama bizim ürettiğimiz kabak daha kaliteli. Bizim topraklarımız potasyum ağırlıklı. Ürettiğimiz kabağın aroması farklı, onun için talep ediliyor. Bir dönüm kabak için 2 bin liraya yakın masraf ettik. Fazlası var eksiği yok" diye konuştu.'BU YIL DAHA DÜŞÜK FİYAT TEKLİF EDİYORLAR'Son birkaç yıldır kabak üreticiliği yaptığını anlatan Sami Tezcan (30) da şöyle konuştu:

"Kabaklarımız kaliteli. Bir çocuk nasıl yetişiyorsa, bal kabağı da o şekilde yetişiyor. Bahardan bu yana yüzüne bakıyoruz. Gece gündüz uğraşıyoruz, ama maliyetler çok yükseldi. Elektrik fiyatları, gübre fiyatları hepsi arttı. Geçen yıl 70-80 kuruştu bu kabak, bu yıl daha düşük fiyat teklif ediyorlar. Çoğu üretici malını satamadı. Maliyetleri binince bu kabağı para kazanabilmek için en az 1 liraya satmamız lazım. Şu an zarardayız. 70-80 kuruş bile zarar ettirir. Ben bu yıl 10 dönüm kabak ektim. Maliyetler böyle yüksek giderse bırakırım bu işi."

Kaynak: DHA