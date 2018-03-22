Burdur-Yeşilköy'de İyi Tarım Kursu

Yeşilköy'de iyi tarım kursu

BURDUR'un Tefenni ilçesine bağlı Yeşilköy'de iyi tarım uygulamaları kursuna katılanlara sertifikaları törenle verildi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Halk Eğitim Merkezi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü işbirliğinde Yeşilköy'de açılan 84 saatlik kursa katılan 75 çiftçiye sertifikalarının dağıtımı dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Vali Şerif Yılmaz da katıldı. Vali Yılmaz, Yeşilköy'ün Burdur'un en fazla meyve üreten köyü olduğunu söyledi. Yılmaz, Gerek organik tarım, gerek iyi tarım uygulamalarıyla ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın talimatlarıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de çalışmalara başladık. Belli bir dönem insanlar aldıkları meyvenin şekline veya parlaklığına bakıyordu. Ama şu anda markete giden tüketici bu ürünün nerede üretildiğini, hangi şartta üretildiğine bakarak tüketiyor. O açıdan baktığımızda iyi tarım uygulamalarının her alanda devam etmesi lazım dedi. Kursu veren ziraat mühendisi Neşe Sevinç, Önceleri köyden aldığımız her ürün doğru ürün, doğal ürün diyorduk artık öyle bir anlayış da yok. İlk aradığımız şey güven. Bizdeki tüketici profili değişti. Burdur'da son 3 yılda iyi tarım uygulamaları 30 kat arttı. İyi tarım aslında tarımdaki kalite yönetim sistemidir. Tüm kalite yönetiminin dokümante edildiği bir sistemdir diye konuştu. Köy Muhtarı Abdurrahman Erkan, 2015 yılında köyde DSİ tarafından yapılan Çaylı Barajı ile köyde meyve üretiminde önemli ölçüde artış olduğunu vurguladı. Erkan, şöyle dedi Köyümüzdeki toplam tarım arazilerimizin yüzde 77'sinde meyvecilik yapılıyor. Ürettiğimiz meyvelerin kaliteli olması, elmamızın bölgede 'Yeşilköy elması' olarak ün yapması dolayısıyla köy olarak elma üretiminde marka olmak istiyoruz. Bu nedenle Tarım Müdürlüğü tarafından düzenlenen iyi tarım uygulamaları kursu bizim için bir başlangıçtı.Daha sonra kursa katılan çiftçilere Vali Şerif Yılmaz tarafından sertifikaları verildi. Kursa katılan üreticiler daha sonra mezuniyet törenlerindeki gibi şapkalarını havaya fırlattı.