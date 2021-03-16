BURDUR Yangın eve sıçramadan söndürüldü
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BURDUR Yangın eve sıçramadan söndürüldü

16.03.2021 16:38 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:46

Yangın eve sıçramadan söndürüldüBurdur'un Bucak ilçesinde zemin katta çıkan yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın eve sıçramadan söndürüldü

Burdur'un Bucak ilçesinde zemin katta çıkan yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı. Bucak ilçesinin Susuz köyünde saat 14.00 sıralarında Veysel Apaydın'a ait evden dumanların yükselmesi üzerine 112 Çağrı Merkezi'ni arayan köy sakinleri yardım istedi. Kısa sürede bölgeye sağlık, jandarma, Bucak Belediyesi itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın çevre güvenliği aldığı evin zemin katındaki saman balyalarının tutuştuğu belirlendi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, açık ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar ise dumandan etkilenmemesi için kapı açılarak dışarı bırakıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.

BURDUR Yangın eve sıçramadan söndürüldü
BURDUR Yangın eve sıçramadan söndürüldü
BURDUR Yangın eve sıçramadan söndürüldü
BURDUR Yangın eve sıçramadan söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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