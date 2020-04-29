BURDUR Yaban keçileri drone kamerasıyla havadan görüntülendi Yaban keçileri drone kamerasıyla havadan görüntülendi Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından drone ile Toros Dağları'nda yaşayan yaban keçileri görüntülendi.

Yaban keçileri drone kamerasıyla havadan görüntülendi Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından drone ile Toros Dağları'nda yaşayan yaban keçileri görüntülendi. Türkiye'de yaban keçisine Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde rastlanıyor. En yoğun popülasyonların yaşadığı ve ülkenin en önemli memeli türlerine ev sahipliği yapan Antalya ilinin bu değerli türünü korumak amacıyla önemli çalışmalar yürüten Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü de aynı zamanda yaban hayatının tanınması, kamuoyunda farkındalık oluşturulması ve özellikle de türün kaçak olarak avlanmasının önüne geçilmesi amacıyla da ciddi çalışmalar yürütüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından yaban keçileri doğal ortamlarında takip edildi. Havadan drone kamerası ile takip edilen yaban keçilerinin oluşturduğu görsel şöleni Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz görüntüledi. Havadan görüntülenen yaban keçilerinin oluşturduğu görsel şölen kurumun kaymakamlıklar, belediyeler, muhtarlıklar, yöre halkı, fahri av müfettişleri, sivil toplum kuruluşları ile yaptığı işbirliği çalışmalarının bir başarısı olarak nitelendirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, kurum personelinin 7/24 esasına göre var gücüyle yaban hayatı için çalıştığını belirterek, yaban hayatı kış yemleme desteğinin yanında popülasyon durumlarının tespiti için de üniversitelerle işbirliği içinde envanter çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Kaynak: DHA