Burdur ve Isparta'da "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" farkındalık etkinliği yapıldı
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Burdur ve Isparta'da "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" farkındalık etkinliği yapıldı

Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
Burdur ve Isparta'da 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' farkındalık etkinliği yapıldı

İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" uygulaması kapsamında Burdur ve Isparta'da yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çizildi.

İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" uygulaması kapsamında Burdur ve Isparta'da yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çizildi.

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte konuşan Burdur Valisi Ali Arslantaş, trafik ışıklarının veya trafik polisinin olmadığı yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğünün araçların değil yayaların olduğunu söyledi.

Bakanlığın "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla yayaların geçiş üstünlüğüne dikkati çektiğine değinen Vali Arslantaş, 2021 yılının en az trafik kazası olan yıl olmasını dilediğini kaydetti.

Programda Arslantaş ve il protokol üyeleri yaya geçidindeki bir çizgiyi kırmızıya boyadı.

Ardından etkinliğe katılanlar meydandan, Gazi İlkokulu kavşağındaki yaya geçidine kadar yürüdü.

Etkinlik sürücülere broşür dağıtılmasının ardından sona erdi.

Isparta

Kaymakkapı mevkisinde düzenlenen etkinliğe Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Emniyet Müdürü Metin Akay, Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Vali Seymenoğlu, gazetecilere, trafik ışığının ve trafik polisinin olmadığı yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğünün yayaların olduğunu söyledi.

Seymenoğlu, sürücülerin yayaların geçiş üstünlüğüne dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.

Etkinlikte, Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Başdeğirmen, yaya geçitlerindeki iki çizgiyi kırmızıya boyadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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