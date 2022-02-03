Burdur ve Isparta'da kar yağışı etkili oluyor

ISPARTA (AA) - Isparta ve Burdur'da kar yağışı etkisini sürdürüyor, ekipler kent merkezi ile kara yollarında kar temizleme çalışması yapıyor.

Isparta'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı. Belediye ekipleri, kaldırımlarda ve yollarda kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Bazı sürücüler araçlarının üstünde, esnaf da iş yerlerinin çevresinde biriken karları temizledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri de kar nedeniyle kapanan yolları trafiğe açık tutmaya çalışıyor. Ekipler, şehirlerarası ve köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Motosiklet ve scooter kullanımı durduruldu

Isparta'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı ile motokuryelik faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma dolayısıyla vatandaşların can güvenliğini ve trafik seyir emniyetini sağlamak üzere bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmamasına karar verildi.

Motosiklet ve elektrikli scooter kullanımının da yasaklandığı aktarılan açıklamada, karara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

Burdur'da da yağmurun ardından kent merkezinde yoğun kar yağışı başladı.

Kısa sürede beyaza bürünen kentte, Belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.