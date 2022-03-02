ANTALYA (İHA) - Burdur ve Antalya'daki yaban hayatı fotokapana yansıdı

BURDUR - Burdur ve Antalya'daki fotokapanlara tavşan, tilki, kurt, domuz ve ceylan görüntüleri yansıdı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 6 bölge Müdürlüğü tarafından yaban hayatına dair fotokapan görüntüleri paylaşıldı. Burdur ve Antalya'dan kaydedilen görüntülerde tavşan, tilki, kurt, domuz ve ceylanların beslendiği anlar yer alıyor.