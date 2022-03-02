Burdur ve Antalya'daki yaban hayatı fotokapana yansıdı - Haberler

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Burdur ve Antalya'daki yaban hayatı fotokapana yansıdı

İhlas Haber Ajansı, Fadıl Kösedağ - Güncel
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Burdur ve Antalya'daki yaban hayatı fotokapana yansıdı Burdur ve Antalya'daki fotokapanlara tavşan, tilki, kurt, domuz ve ceylan görüntüleri yansıdı.

ANTALYA (İHA) - Burdur ve Antalya'daki yaban hayatı fotokapana yansıdı

BURDUR - Burdur ve Antalya'daki fotokapanlara tavşan, tilki, kurt, domuz ve ceylan görüntüleri yansıdı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 6 bölge Müdürlüğü tarafından yaban hayatına dair fotokapan görüntüleri paylaşıldı. Burdur ve Antalya'dan kaydedilen görüntülerde tavşan, tilki, kurt, domuz ve ceylanların beslendiği anlar yer alıyor.

Burdur ve Antalya'daki yaban hayatı fotokapana yansıdı

Burdur ve Antalya'daki yaban hayatı fotokapana yansıdı

Burdur ve Antalya'daki yaban hayatı fotokapana yansıdı

Burdur ve Antalya'daki yaban hayatı fotokapana yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Antalya, Burdur, Güncel, Haberler

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