Burdur Valisi Şıldak, Trafik Denetimine Katıldı

Burdur Valisi Hasan Şıldak, İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" uygulaması kapsamında trafik denetimine katıldı.



Burdur Organize Sanayi Bölgesi mevkisindeki uygulama noktasında denetimlere katılarak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran Şıldak, araçlardaki çocuklara tişort, bebek ve kırmızı renkli düdük dağıttı.



Şıldak, uygulama sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, genç neslin trafik kuralları hususunda bilinçlenmesini amaçlayan "kırmızı düdük" kampanyasının uygulamasını ve tanıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kampanyanın Türkiye'ye ve Burdur'a hayırlı olmasını dileyen Şıldak, şunları kaydetti:

"Trafik kurallarına uyulması bilinç düzenin yükseltilmesiyle alakalı bir konu. Trafik kazalarının yok denecek kadar azaltılması ve en alt düzeye düşürülmesi insanların bilinçlenmesiyle trafik kurallarına hiç bir zorlama olmaksızın uymasıyla sağlanabilir. Ben çocuklarımıza inen bu kampanyanın çok iyi sonuçlar getireceğine inanıyorum. Araçlarda bulunan sürücü ve ailelerde bu uygulamadan memnunlar. İlimiz, Ankara - Antalya - Muğla - Fethiye yol güzergahlarının üzerinde bulunması nedeniyle yoğun bir trafik akışıyla karşı karşıya. Bundan dolayı 115 polis, 21 jandarma olmak üzere toplamda 136 personelle trafik tedbirlerini almış durumdayız."

Şıldak'a, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Altuntaş eşlik etti.