Burdur Valisi Şıldak'tan 'ilimize gelmeyin' uyarısı
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Burdur Valisi Şıldak'tan 'ilimize gelmeyin' uyarısı

Burdur Valisi Şıldak'tan 'ilimize gelmeyin' uyarısı
04.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:23

Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Yaklaşan Ramazan Bayramı ve yaz tatili dolayısıyla Burdur'a gelmeyi planlayanların bu yönde hareket etmemeleri, bulundukları yerde kalmaları gerekmektedir.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Yaklaşan Ramazan Bayramı ve yaz tatili dolayısıyla Burdur'a gelmeyi planlayanların bu yönde hareket etmemeleri, bulundukları yerde kalmaları gerekmektedir. Bu uyarıyı dikkate almayarak gelecek olanlar ise ilimize girişte tespit edilerek 14 gün süreyle yurt ve pansiyonlarda karantinaya alınacaklar" dedi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, yaklaşan Ramazan Bayramı ve yaz tatili dolayısıyla diğer illerden Burdur'a gelmeyi planlayanlar için önemli bir uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram ve yaz tatili dolayısıyla Burdur'a gelecek vatandaşların, Korona salgını tedbirleri kapsamında Burdur'a girişlerinde 14 gün süreyle yurt ve pansiyonlarda karantinaya alınacaklarını belirten Vali Şıldak, bu hassas süreçte vatandaşların tatil için seyahat etmemeleri ve bulundukları yerde kalmaları gerekliliğine dikkat çekti. Uyarıları dikkate almayarak gelenlerin ise ancak 14 günlük karantina süresinin sonunda, ikametlerine gitmelerine izin verileceğini ifade etti.

Vali Şıldak yaptığı paylaşımda, "Yaklaşan Ramazan Bayramı ve yaz tatili dolayısıyla Burdur'a gelmeyi planlayanların bu yönde hareket etmemeleri, bulundukları yerde kalmaları gerekmektedir. Bu uyarıyı dikkate almayarak gelecek olanlar ise ilimize girişte tespit edilerek 14 gün süreyle yurt ve pansiyonlarda karantinaya alınacaklar, ancak bu sürenin sonunda ikametlerine gitmelerine izin verilecektir" ifadelerinde bulundu. - BURDUR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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