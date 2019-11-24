24.11.2019 18:18 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:22

Burdur Valisi Şıldak: "Öğretmenlerin çocuklara müdahale etmesine ailelerin tepki göstermesini tasvip etmiyoruz"

Burdur'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları

burdur valisi Hasan Şıldak:

"Öğretmenlerimize eğitimde aile desteği şart"

BURDUR - Burdur Valisi Hasan Şıldak, " Bugün Aile görevlerini de üstlenen öğretmenlerimiz ailelerden gerekli desteği alamaması durumunda öğretmenlik mesleğini yürütmesi çok zordur. Kimi zaman çocuklarına karışılmaması konusunda tepki gösteren ailelerle karşılaşıyoruz bunu tasvip etmiyoruz." dedi.

24 Kasım Öğretmenler günü Burdur'da Atatürk anıtına çelenk sunmayla başladı. Cumhuriyet Meydanında yapılan törende İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay Atatürk anıtına çelek koydu. Burdur Valisi Hasan Şıldak' ı makamında ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve öğretmenler Vali Şıldak' a çiçek takdim ettiler.

24 Kasım Öğretmenler günü etkinliği Burdur' da Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda devam etti. Milli Eğitim Müdürü Emre Çay burada yaptığı konuşmada " Öğretmenlik ülkesine,ülküsüne ve yeni nesillere adanmış bir hayatı ifade etmektedir. Bu mesleğin sahipleri değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyük fedakarlıkların temsilcileridir. Çocuk ve gençlerimizin her alanda geliştiren gelişen teknolojiye ayak uydurmak için çocuklarımızı yarına hazırlayan öğretmenlik mesleklerin en yücesidir. Bir toplumun gelişmişlik düzeyi eğitimcisine verdiği değerle eş değerdir. Çünkü kültür sanat, spor, bilim, teknolojik ve sosyo ekonomik alanda gelişmek kaliteli insan gücüne bağlıdır. " dedi.

Çocukların gelişmesinde en önemli faktörün öğretmen olduğunu söylerek sözlerine başlayan Burdur Valisi Hasan Şıldak ise eğitimin ailede başladığını ancak eğitimi şekillendiren öğrenciyi bireye dönüştürenin öğretmen olduğunu söyledi. Vali Şıldak, " Bugün Aile görevlerini de üstlenen öğretmenlerimiz ailelerden gerekli desteği alamaması durumunda öğretmenlik mesleğini yürütmesi çok zordur. Kimi zaman çocuklarına karışılmaması konusunda tepki gösteren ailelerle karşılaşıyoruz bunu tasvip etmiyoruz. Oysa öğretmen o çocuğu en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor," dedi. Program sonrasında Emekli olan öğretmenlere plaket verildi.

Kaynak: İHA