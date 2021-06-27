Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Vefat Eden DSİ 182. Şube Müdürü Ali Kılcı İçin Taziye Mesajı Yayınladı.

Vali Arslantaş yayınladığı mesajında;"Bugün yaşanan elim bir trafik kazası sonucu yaralanan Burdur DSİ 182. Şube Müdürü Ali Kılcı'nın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybedettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım.