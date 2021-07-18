Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
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Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
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Vali Arslantaş mesajında şu ifadelere yer verdi.

Vali Arslantaş mesajında şu ifadelere yer verdi. Toplumsal birlikteliğimizin güçlenerek, aile fertleri ile akraba ve dostların bir araya gelmesini vesile olan, uzakları yakın eden, özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dostluk, hoşgörü ve sevgi duygularının en üst seviyede yaşandığı bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın sevinci ve gönül huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Toplumsal hayatımızda yeri her zaman çok özel olan dini bayramlarımız, birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşamanın güzel örneklerinin sergilendiği, barışa ve muhabbete vesile olan, yardımlaşma duygularının da en üst seviyede yaşanarak, ihtiyaç sahiplerine daha çok elin uzanmasına imkan sağlayan müstesna günlerdir. Bu müstesna günlerde Millet olarak gönül bağlarımızı sağlam tutmaya devam ettiğimiz sürece, Bayramlarımız duygu birlikteliğimizin en güzel ve canlı örnekleri olmaya devam edecektir. Geride bıraktığımız yıl pandeminin gölgesinde, belirli kısıtlamaların uygulandığı buruk bir Kurban Bayramı geçirmiş olsak da, uygulanan tedbirler ve hızlı bir şekilde devam eden aşılama süreciyle birlikte bu yıl ki Bayramı daha güzel ve sağlıklı bir ortamda geçiriyor olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Öncelikli olarak vatandaşlarımızdan isteğimiz, aşı sırası gelenlerin aksatmadan aşılarını yaptırmalarıdır. Ayrıca genel birtakım kısıtlamaların sona ermesi ile birlikte bireysel tedbirlerin ön plana çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Özellikle Kurban Bayramı süresince vatandaşlarımızdan isteğimiz bireysel olarak sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına her zamanki gibi dikkat ederek, bu konuya hassasiyet göstermeleridir. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın bayram sevincinin acı ve hüzne dönüşmemesi için, Kurban Bayramı tatili süresince artan trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak, seyahat edecek bütün vatandaşlarımızdan trafikte dikkatli olmalarını, kurallara riayet ederek yolculuk yapmalarını önemle rica ediyorum. Bu duygu ve düşünceler içerisinde Kurban Bayramının; ülkemizin huzur, güven ve mutluluğuna; tüm insanlık için ve özellikle İslam Alemi için barış ve huzur getirmesine vesile olmasını diliyorum. Bayram süresince görev yapacak başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelimize kolaylıklar diliyor, Burdurlu hemşehrilerimizin ve Milletimizin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, iyi bayramlar diliyorum.

Kaynak: Habermetre

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Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. - Haberler
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