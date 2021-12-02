Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Vali Arslantaş mesajında şu görüşlere yer vermiştir: "Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık tarihi; engelli vatandaşlarımızın sorunlarına dikkat çekilerek, toplumsal farkındalığın ve bilincin yükseltilmesi açısından anlamlı bir gündür.

Engellilik, yalnızca engellileri ve ailelerini değil toplumun tamamını yakından ilgilendiren, bütüncül bir anlayışla ele alınması gereken çok önemli bir meseledir. Devletimiz, sosyal devlet ilkesinin gereği olarak engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için pozitif ayrımcılık göstererek bu alanda önemli çalışmaları hayata geçirmiş ve geçirmeye de devam etmektedir. Başta mevzuat içerisinde yapılan düzenlemeler olmak üzere, eğitimten istihdama, evde bakım hizmetlerinden rehabilitasyona, sosyal hayat şatlarının iyileştirilmesinden, ailelerinin desteklenmesine kadar, üreten bireyler olarak hayatın içerisinde yer almaları ve yaşam koşullarının kolaylaştırılması için pek çok hususta engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözümler üretilmiştir. Her sağlıklı bireyinde engelli adayı olduğunu unutmadan, bunun bilincinde olarak engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatın içerisinde aktif biçimde yer almaları için, Devlet olarak, toplum olarak tüm kesimlerin duyarlılık göstermesi ve bu alanda yapılan çalışmalara katkı sunması büyük önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, bu anlamlı günün engelli vatandaşlarımız için hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyor, bizler için çok kıymetli ve özel olan engelli vatandaşlarımız ve ailelerine, sağlık içerisinde mutlu huzurlu yarınlar diliyorum" dedi.

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