Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınlamıştır.

Vali Arslantaş mesajında şu görüşlere yer vermiştir: Öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla kıyaslanmayacak kadar değerli, saygın ve gücünü sevgiden alan dünyanın en kutsal mesleklerindendir. Öğretmen, doğruyu öğreten, doğru düşündüren, engin tecrübesiyle öğrencisine yol göstererek yepyeni ufuklara yelken açmasına vesile olan, yolunu kesen bütün karamsarlıkları aşmasını sağlayarak onu aydınlık yarınlara taşımak için çaba gösteren vefakar insandır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yarınlara hazırlayan ve onların yetişmesinde tüm zorluklara rağmen büyük bir fedakarlık ve özveriyle çalışan öğretmenlerimiz her türlü takdire fazlasıyla layıktırlar. Unutmayalım ki Milletlerin varlığını sürdürmesi, kalkınması için eğitimin en önemli unsuru olan öğretmenlerimizin çok büyük fedakarlıkla çalıştıklarını görmek, geleceğe yönelik umutlarımızı her zaman canlı tutacaktır. Bizler ilk emri; "Oku ! " olan bir dinin, "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. " diyebilen bir peygamberin, bir medeniyetin mensuplarıyız. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (S. A. V. ) asırlar önce söylediği bu söz bugünlere ışık tutarak eğitimin, öğrenmenin, öğretimin önemini ortaya koyarken, öğretmenlere duyulması gereken saygı ve minnetin en büyük göstergesidir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. " sözünde de ifade ettiği gibi sizler sadece dünün, bugünün değil, yarınlarımızın da mimarı olmaya devam edeceksiniz. Unutmayalım ki, ikbal de, hüner de, zafer de, başarı da, yarınlarımız da Öğretmenlerimizin ellerinde şekillenmeye devam edecektir. Bu nedenledir ki sizler iyi bir eğitimci ve iyi bir rehber olduğumuz sürece okullarımızda eğitim gören öğrencilerimiz yarının Türkiye'sinde ayakları yere sağlam basan güçlü bireyler olarak söz sahibi olacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, eğitim şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş olan tüm öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor, emekliye ayrılmış ve halen görevde olan tüm öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum. " demiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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