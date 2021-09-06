Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, 2021 - 2022 Eğitim Ögretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayınladı.

Vali Arslantaş, mesajında şu görüşlere yer verdi; "Uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitimle başlayacak 2021 - 2022 Eğitim Ögretim yılının başta yarınlarımızın teminatı sevgili öğrencilerimiz olmak üzere, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimize, eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyor,...

Vali Arslantaş, mesajında şu görüşlere yer verdi; "Uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitimle başlayacak 2021 - 2022 Eğitim Ögretim yılının başta yarınlarımızın teminatı sevgili öğrencilerimiz olmak üzere, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimize, eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyor, İlimiz ve Ülkemiz için sağlık, mutluluk, başarı dolu güzel bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum. Bu hassas süreçte öncelikli olarak isteğimiz aşılarını olmayan velilerimiz ve eğitim çalışanlarımızın zaman kaybetmeksizin aşılarını olmalarıdır. Valiliğimiz ve ilgili kurumlarımız tarafından bilim kurulunun görüşleri doğrultusunda alınan İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ve Sağlık Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanan rehber doğrultusunda eğitim kurumlarımızda uygulanacak tedbirler İlimiz genelinde en duyarlı şekilde uygulanacaktır. Amacımız yeni eğitim öğretim yılında bizler için çok kıymetli olan yavrularımızın yüz yüze eğitim sürecini kesintisiz bir şekilde tamamlamalarını sağlamaktır. Bu konuda eğitim camiası, velilerimiz ve sevgili öğrencilerimizin gösterecekleri özveriyle birlikte bu hassas süreci sorunsuz bir şekilde geçireceğimize yürekten inanıyorum.

Değerli Öğretmenlerimiz;

Eğitim kadromuza olan inacımız ve güvencimiz tam. İstikbalimizin teminatı evlatlarımız sizlere emanet.

Sevgili Öğrenciler;

Eğitim Ögretim hayatınız boyunca ortaya koyacağınız disiplininiz ve çalışma azminizle, öğretmenlerinizin, ailelerinizin ve bizlerin sizlere olan güvenini boşa çıkartmayacağınıza yürekten inanıyorum.

Kıymetli Veliler;

İdare, Öğretmen, Öğrenci, Veli işbilirliğinde, ekip ruhu içerisinde hep birlikte ortaya koyulacak çabanın, özverinin zayi olmaması için, "Eğitim Kenti" olarak anılan İlimize yakışır bir eğitim öğretim yılını başarılı bir şekilde tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyor, sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum. " şeklinde ifadelere yer verdi.

Kaynak: Habermetre