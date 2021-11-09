Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle bir anma mesajı yayımladı.

Vali Arslantaş mesajında şu görüşlere yer verdi;

"İstiklal Mücadelemize önderlik eden, Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Komutan, Müstesna Devlet Adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum.

Azmi ve cesareti ile milletine liderlik ederek yaşadığı döneme damga vuran Atatürk; yokluklar içerisinde verdiğimiz İstiklal ve istikbal mücadelemiz yolunda milletiyle birlikte omuz omuza vererek, karşısına çıkan tüm güçlükleri aşmayı başarmış, kurduğu Cumhuriyetle birlikte Ülkesinin her alanda ilerlemesini sağlamış büyük bir devlet adamıdır.

Yaşamına sığdırdığı büyük başarıların yanı sıra, O'nun önderliğinde Anadolu topraklarında yakılan bağımsızlık meşalesi, tüm dünyada pek çok topluma ve millete örnek olmuştur.

Vatan sevgisi, çalışma azmi ve Türk milletine olan sarsılmaz güveni ile bizlere aydınlık bir geleceğin kapılarını açan Gazi Mustafa Kemal, en zor anlarda dahi milletine olan güveninden zerre kadar şüphe etmeden, güçlüklerin üstesinden gelinebileceğini en iyi şekilde göstererek, hayatını milletine adayan bir liderdir.

Yüce Türk Milleti hiçbir zaman Ata'sını, O'nun ilkelerini ve aziz hatırasını unutmamıştır ve unutmayacaktır. 10 Kasımlar Mustafa Kemal Atatürk'ü anmanın, bir kez daha anlamanın günleridir.

Bugün bizlere düşen asıl görev, ülkemizi her alanda daha ileri seviyelere taşımak, O'nun " Hiç dinlemeden yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. " sözünden hareketle ülkemizi ekonomi, sosyal, kültürel, askeri ve teknolojik her alanda hak ettiği noktalara ulaştırmak için çok çalışmaktır.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve milletimizin unutulmaz lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum. "

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