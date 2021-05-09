Burdur Valisi, pazarcının elinde kalan ürünleri satın alıp, dağıttırdı
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Burdur Valisi, pazarcının elinde kalan ürünleri satın alıp, dağıttırdı

Burdur Valisi, pazarcının elinde kalan ürünleri satın alıp, dağıttırdı
Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN - Haberler | Güncel

BURDUR Valisi Ali Arslantaş, dün açılan halk pazarında satıcıların elinde kalan sebze ve meyveleri, parasını ödeyerek satın aldı.

BURDUR Valisi Ali Arslantaş, dün açılan halk pazarında satıcıların elinde kalan sebze ve meyveleri, parasını ödeyerek satın aldı. Arslantaş'ın aldığı ürünler SYDV aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Türkiye genelinde olduğu gibi Burdur'da da pazar yerleri dün 10.00- 17.00 saatleri arasında açıldı. Burdur Valisi Ali Arslantaş da kapanma saatine yakın Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Yarar ile pazar yerine geldi. Pazar tezgahlarını dolaşan Vali Arslantaş, satıcıların elinde kalan sebze ve meyveleri, parasını cebinden ödeyerek satın aldı.Arslantaş'ın satın aldığı sebze ve meyveler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.


Burdur Valisi, pazarcının elinde kalan ürünleri satın alıp, dağıttırdı
Burdur Valisi, pazarcının elinde kalan ürünleri satın alıp, dağıttırdı
Burdur Valisi, pazarcının elinde kalan ürünleri satın alıp, dağıttırdı
Burdur Valisi, pazarcının elinde kalan ürünleri satın alıp, dağıttırdı
Burdur Valisi, pazarcının elinde kalan ürünleri satın alıp, dağıttırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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