Burdur Valisi Arslantaş tedbirleri inceledi Burdur Valisi Arslantaş tedbirleri inceledi Burdur esnafının korona virüse yönelik aldığı önlemleri denetleyen Vali Ali Arslantaş, maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

Burdur Valisi Arslantaş tedbirleri inceledi

BURDUR - Burdur esnafının korona virüse yönelik aldığı önlemleri denetleyen Vali Ali Arslantaş, maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, 'Sağlık için, hepimiz için' mottosu ile 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan denetimi, Burdur'da da sürdürdü. Alınan tedbirleri yerinde takip eden Arslantaş, ilk olarak esnaf ziyaretinde bulundu. Maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunan Arslantaş, daha sonra her salı günü kurulan uzay çatı altındaki halk pazarına gitti.

Pazar girişlerinde zabıta ekipleri tarafından alınan önlemleri denetleyen Ali Arslantaş, girişte ateşlerin ölçüldüğünü, vatandaşların maskesiz içeriye alınmadığını gördü. Tedbirler hakkında bilgi alan Arslantaş, ardından çeşitli uyarılarda bulundu.

Açıklamada bulunan Vali Arslantaş, "Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada tüm Türkiye de kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşları ve il müdürleri ile hep birlikte uyarıda bulunuyoruz. Sağlık hepimiz için önemli, vatandaşımızın sağlığı için maske mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kentte hastanenin yoğun bakım ünitelerinde herhangi bir sorunun olmadığını vurgulayan Arslantaş, "Sağlık personelimizle diğer hastalıkların tedavisi ve pandemi süresince tedbirleri almış ve sağlık birimimiz yeterli" diye konuştu.

Kaynak: İHA