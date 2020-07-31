Burdur Valisi Arslantaş'tan "Salda Gölü" çağrısı Burdur Valisi Ali Arslantaş, beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'ne gelin çağrısında bulundu.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'ne gelin çağrısında bulundu.

Vali Arslantaş, sosyal medya paylaşımında, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) sosyal medya hesaplarından birinde yaptığı Salda Gölü paylaşımına dikkati çekti.

Salda Gölü etiketiyle yayınladığı paylaşımında, insanoğlunun henüz Mars'a gidemediğine değinen Arslantaş, "Salda Gölü, Mars'taki Jezero Krateri ile jeolojik benzerliklere sahiptir diyor NASA. İnsanoğlu henüz Mars'a gidemiyor ama siz çıkın çıkın Salda Gölümüze gelin." ifadelerini kullandı.

Vali Arslantaş, mesajında Salda Gölü'nün gün batımında havadan çekilmiş fotoğraflarına ve NASA'nın paylaşımına da yer verdi.

Kaynak: AA