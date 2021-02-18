Burdur Valisi Arslantaş'tan NASA'nın Salda Gölü paylaşımına yanıt Açıklaması
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Burdur Valisi Arslantaş'tan NASA'nın Salda Gölü paylaşımına yanıt Açıklaması

18.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:14
Burdur Valisi Arslantaş'tan NASA'nın Salda Gölü paylaşımına yanıt Açıklaması

Burdur Valisi Ali Arslantaş, beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'nün beyaz adalar bölgesine, tıpkı Mars'taki Jezero Krateri gibi artık ayak basmanın imkansız olduğunu ifade etti.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'nün beyaz adalar bölgesine, tıpkı Mars'taki Jezero Krateri gibi artık ayak basmanın imkansız olduğunu ifade etti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) sosyal medya hesabından "Mars'a geri sayım başladı" başlığıyla yapılan "Jezero Krateri'ne kimse ayak basmadı ama Türkiye'deki Salda Gölü sayesinde orada neler bekleyebileceğimiz konusunda bazı fikirlerimiz var." paylaşımına Altıntaş, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Arslantaş, İngilizce paylaşımında, "Koruma kullanma dengesini düşünerek gelecek nesillere bırakacağımız Salda Gölü'nün beyaz adalarına, tıpkı Jezero Krateri gibi ayak basmak artık imkansız. Dört mevsim seyir teraslarından izlemek ve fotoğraf çekmek için Salda'ya, Türkiye'ye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

NASA'nın sosyal medya hesaplarının birinden yapılan paylaşımda, Salda Gölü'nde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda tespit edilen göl çevresinin 4 özelliğinin fotoğrafları da kullanılmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 15 Ekim 2020'den itibaren Salda'nın "Beyaz Adalar" bölgesinden göle ve plaja giriş yasaklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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