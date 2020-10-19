Burdur Valisi Arslantaş'tan Kovid-19 uyarısı Açıklaması
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Burdur Valisi Arslantaş'tan Kovid-19 uyarısı Açıklaması

19.10.2020 22:13 | Son Güncelleme: 19.10.2020 22:17
Burdur Valisi Arslantaş'tan Kovid-19 uyarısı Açıklaması

Burdur Valisi Ali Arslantaş, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 65'inin virüsü akrabalarından kaptığını belirterek, toplantı ve ziyaretlere bir süre ara verilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 65'inin virüsü akrabalarından kaptığını belirterek, toplantı ve ziyaretlere bir süre ara verilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Vali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maskenin yanı sıra sosyal mesafenin de salgınla mücadele çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Komşu ve akraba ziyaretlerinin bir süreliğine yapılmamasını öneren Arslantaş, paylaşımında şu ifadeye yer verdi:

"Maske için teşekkürler ama mesafeye uymuyoruz. Apartman toplantıları, altın günleri, hasta ziyaretleri, komşu, esnaf ziyaretleri gibi alışkanlıklara lütfen ara verelim.

İlimizde koronavirüse yakalanan hastalarımızın yüzde 65'i virüsü akrabalarından ev ortamında kapmışlar.

Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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