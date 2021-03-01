Burdur Valisi Arslantaş'tan Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısı
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Burdur Valisi Arslantaş'tan Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısı

01.03.2021 22:05 | Son Güncelleme: 01.03.2021 22:08
Burdur Valisi Arslantaş'tan Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısı

Burdur Valisi Ali Arslantaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyma çağrısı yaptı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyma çağrısı yaptı.

Vali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının yayınladığı son risk haritasında Burdur'un "çok yüksek riskli" iller arasında görüldüğünü belirtti.

Bu durumun, herkesin adım adım salgınla mücadelede yapması gereken çok şey olduğunu anlattığına dikkati çeken Arslantaş, "Kıymetli hemşehrilerim, tedbirlere uyarsak, çok yüksek riskli illerden yüksek riskli illere geçme süresi en kısa sürede olacak il olduğumuz ve uyacağımız kuralların eğitimden iş hayatına ve sosyal yaşama kadar birçok alanı etkileyeceği biliciyle hareket etmemiz gerektiği açıktır. Bugünden itibaren herkesin herkesten mesul olduğu bir döneme girdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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