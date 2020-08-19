Burdur Valisi Arslantaş'tan işyeri sahiplerine 'Tedbirlere uyun' ikazı
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Burdur Valisi Arslantaş'tan işyeri sahiplerine 'Tedbirlere uyun' ikazı

Burdur Valisi Arslantaş'tan işyeri sahiplerine 'Tedbirlere uyun' ikazı Burdur Valisi Ali Arslantaş, pandemi ile mücadele kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan, kontrollü sosyal hayat dönemi içerisinde uygulanması gereken tedbirlerin kapsamlı şekilde kontrollerinin yapıldığı...

19.08.2020 19:41 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:24

Burdur Valisi Arslantaş'tan işyeri sahiplerine 'Tedbirlere uyun' ikazı

BURDUR - Burdur Valisi Ali Arslantaş, pandemi ile mücadele kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan, kontrollü sosyal hayat dönemi içerisinde uygulanması gereken tedbirlerin kapsamlı şekilde kontrollerinin yapıldığı denetimlere katıldı.

Denetime, başta Vali Arslantaş olmak üzere kaymakamlar, belediye başkanları, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, kamu kurumlarının müdürleri, oda başkanları ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri katıldı.

Arslantaş, il merkezinde katıldığı denetimler sırasında görüştüğü iş yeri sahiplerine kontrollü sosyal hayat dönemini içeren bu sürecin önemine vurgu yaparak, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda uygulamaya konulan tedbirlerin uygulanması gerektiğini belirtti. Cumhuriyet Meydanı çevresindeki esnafları ziyaret eden Vali Arslantaş, başta yürüttükleri hizmet alanında uymaları gereken kurallar olmak üzere maske, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu. Arslantaş, herhangi bir eksiklik görmeleri durumunda kendilerine iletmelerini istedi. İl Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürü Yelda Mermer ve ekipleri de esnaf ve vatandaşları maske mesafe konularında uyarılarda bulundu.

Burdur Valisi Arslantaş'tan işyeri sahiplerine 'Tedbirlere uyun' ikazı

Kaynak: İHA

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