Burdur Valisi Arslantaş'tan iş yeri sahiplerine 'tedbirlere uyun' ikazı
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Burdur Valisi Arslantaş'tan iş yeri sahiplerine 'tedbirlere uyun' ikazı

Burdur Valisi Ali Arslantaş, pandemi ile mücadele kapsamında düzenlenen denetimlere katılarak, iş yeri sahiplerine 'tedbirlere uyun' ikazında bulundu.

Burdur Valisi Arslantaş'tan iş yeri sahiplerine 'tedbirlere uyun' ikazı
19.08.2020 18:16 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:42

Burdur Valisi Ali Arslantaş, pandemi ile mücadele kapsamında düzenlenen denetimlere katılarak, iş yeri sahiplerine 'tedbirlere uyun' ikazında bulundu.

Denetime Vali Arslantaş'ın yanı sıra kaymakamlar, belediye başkanları, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, kamu kurumlarının müdürleri, oda başkanları ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri katıldı. Arslantaş, il merkezinde katıldığı denetimler sırasında görüştüğü iş yeri sahiplerine kontrollü sosyal hayat dönemini içeren bu sürecin önemine vurgu yaparak, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda uygulamaya konulan tedbirlerin uygulanması gerektiğini belirtti. Cumhuriyet Meydanı çevresindeki esnafları ziyaret eden Vali Arslantaş, başta yürüttükleri hizmet alanında uymaları gereken kurallar olmak üzere maske, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu. Arslantaş, herhangi bir eksiklik görmeleri durumunda kendilerine iletmelerini istedi. İl Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürü Yelda Mermer ve ekipleri de esnaf ve vatandaşları maske mesafe konularında uyarılarda bulundu. - BURDUR

Kaynak: İHA

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