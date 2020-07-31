Burdur Valisi Arslantaş bayram tedbirlerini inceledi, vatandaşlara tavsiyelerde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Burdur Valisi Arslantaş bayram tedbirlerini inceledi, vatandaşlara tavsiyelerde bulundu

Burdur Valisi Arslantaş bayram tedbirlerini inceledi, vatandaşlara tavsiyelerde bulundu Burdur Valisi Ali Arslantaş, Kışla Polis Uygulama Noktası ile Fethiye Yolu Jandarma Uygulama Noktasını ziyaret ederek alınan bayram tedbirlerini yerinde görüp bilgi aldı.

31.07.2020 20:36 | Son Güncelleme: 31.07.2020 22:45

Burdur Valisi Arslantaş bayram tedbirlerini inceledi, vatandaşlara tavsiyelerde bulundu

BURDUR - Burdur Valisi Ali Arslantaş, Kışla Polis Uygulama Noktası ile Fethiye Yolu Jandarma Uygulama Noktasını ziyaret ederek alınan bayram tedbirlerini yerinde görüp bilgi aldı. Uygulama noktası ziyaretlerinde, görev yapan personel ile yolculuk yapan vatandaşların bayramlarını kutlayan Vali Arslantaş, kurallara uymaları noktasında sürücülere uyarılarda bulundu. Alınan tedbirler ile, ilk gün itibariyle trafik ve genel asayiş durumuyla ilgili İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı J.Alb Orhan Kılıç'tan bilgi alan Vali Arslantaş, bayram süresince görev alacak bütün personele iyi çalışmalar diledi. Vali Arslantaş uygulama noktası incelemelerinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada; " Bütün sürücülerden başta hız kurallarına kesinlikle uymaları, şerit değiştirirken özellikle kazaların sebebi olan şerit ihlaline dikkat etmeleri ve her iki saatte bir en az on dakika mola vermeleri hususlarında gerekli uyarılarda bulunduk. Bunların yanı sıra ağır tonajlı araç kullanan sürücülerimize de onlara ayrılan şeritlerden çıkıp ihlal etmemeleri hususunda gerekli uyarılarımızı yaptık. Ayrıca bakanlıklarımız, valiliklerimiz ve bilim kurulumuzca alınan pandemi ile ilgili süreçleri yöneten kararlara riayet edilerek, maske, mesafe ve gerekli hijyen şartlarının tercih değil, zorunluk olduğunun bilinciyle hareket edilmesini istedik ." dedi.

Burdur Valisi Arslantaş bayram tedbirlerini inceledi, vatandaşlara tavsiyelerde bulundu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı Magazin
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı Güncel
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız Dünya
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti Dünya
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu 3. Sayfa
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı Güncel
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı
Türk bilim insanları, koronavirüs tanısı için yeni sistem geliştirdi
Türk bilim insanları, koronavirüs tanısı için yeni sistem geliştirdi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Kurban derisini paylaşamayan kasaplar ve vatandaşlar birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı
Kurban derisini paylaşamayan kasaplar ve vatandaşlar birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, 'Aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Lüksemburg Dışişleri Bakanı'ndan tartışma yaratacak Türkiye sözleri: Gelecek 20 yılda AB'ye giremez
Lüksemburg Dışişleri Bakanı'ndan tartışma yaratacak Türkiye sözleri: Gelecek 20 yılda AB'ye giremez
Türkiye karşısında çaresiz kalan Rum lider, Doğu Akdeniz konusunda Putin'den yardım istedi
Türkiye karşısında çaresiz kalan Rum lider, Doğu Akdeniz konusunda Putin'den yardım istedi
Ünlü isimlerin Twitter hesaplarını hackleyen kişi gözaltına alındı
Ünlü isimlerin Twitter hesaplarını hackleyen kişi gözaltına alındı
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Koronavirüs salgınında dünya genelinde günlük vaka sayısı rekor kırdı
Koronavirüs salgınında dünya genelinde günlük vaka sayısı rekor kırdı
İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti
İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan İlhan Cihaner Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Müjde Ar Demet Akalın Merve Boluğur İzzet Yıldızhan
Spor İrfan Buz Okan Buruk Gökhan Gönül Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Asker Bayram Instagram
Şu an buradasınız: Burdur Valisi Arslantaş bayram tedbirlerini inceledi, vatandaşlara tavsiyelerde bulundu - Burdur
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 23:07:43. #1.14#
title