Burdur Valisi Arslantaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BURDUR (AA) - Burdur Valisi Ali Arslantaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Arslantaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yapan Arslantaş, haber de orman yangını sırasında çekilen Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında", yaşamda Burak Milli'nin "Gökyüzünü aydınlatan şimşekler", sporda Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğraflarına oy verdi.

AA çalışanlarının her zaman olduğu gibi yoğun bir yıl geçirdiklerini fotoğrafların ortaya koyduğunu belirten Arslantaş, AA'nın sporun, yaşamın, haberin insanın ve doğanın bulunduğu her yerde olduğunu söyledi.

Arslantaş, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu, tercih yapmakta zorlandığı belirterek, "Bu çalışma yılın bir hafıza tazelemesi oluyor. Bütün dünya ve ülke neler yaşadı, neyle uğraştı, bu açıdan önemli buluyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Arkadaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.