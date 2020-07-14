Burdur Valisi Ali Arslantaş'tan, "15 Temmuz" mesajı
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Burdur Valisi Ali Arslantaş'tan, "15 Temmuz" mesajı

Burdur Valisi Ali Arslantaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş'tan,
14.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:37

Burdur Valisi Ali Arslantaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arslantaş, mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehadete yürüyen aziz şehitleri rahmetle, gazileri minnet ve şükranla andığını bildirdi.

Dört yıl önce milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara koşarak yeni bir destan yazdığını vurgulayan Arslantaş, mesajında şunları kaydetti:

"Karanlık geceden aydınlığa ulaştığımız bu tarihi günde, göz bebeğimiz olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içine yuvalanarak ülkemiz üzerindeki emellerini gerçekleştirmeye çalışan, kendi insanına silah sıkacak kadar hainliğe bulaşmış bu alçak Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) terör örgütü ve onun işbirlikçileri, asırlardır olduğu gibi canı pahasına bayrağı ve ezanı uğruna bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini bir kez daha gösteren, demokrasisine sonuna kadar sahip çıkan aziz milletimizin olduğunu hesaplayamamışlardı. Ferdi olmaktan her zaman gurur duyduğum kahraman milletimiz, 15 Temmuz gecesi sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gösterdiği engin ferasetle, bu hain yapının kullandığı savaş uçaklarına, helikopterlere, tanklara ve silahlara karşı elinde bayrağı, göğsünde imanıyla eşsiz şanlı bir mücadele vererek, her daim bu topraklarda vatanımızın payidar kalacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir."

Arslantaş, bugün kendilerine düşenin tarihten aldıkları güçle, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz ruhunu daha da canlı tutarak birlik ve beraberlik içinde ülkeyi 2023 hedeflerine taşımak için daha çok çalışmak olduğuna işaret ederek, "Bizi hedeflerimizden alıkoymak, milli birlik ve beraberliğimizi yıkmak, demokrasimizi yok etmek isteyen şer odakları, devletimizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla sürdürdüğü kararlı yürüyüşünü asla durduramayacaklar. Bu duygu ve düşüncelerle devletimizin bekası için, aziz milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden bu ihanet girişimine karşı göğsünü siper ederek şehadet mertebesine nail olan tüm vatandaşlarımıza ve kadim tarihimizden bugünlere kadar vatanımızda hür ve özgür yaşamamız için canlarını feda eden bütün aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık içerisinde hayırlı bir ömür diliyor, başımızın tacı şehit ailelerimizi ve aziz milletimizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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