Burdur valilik ve butso arasında protokol

05.09.2019 11:08

Valilik ve BUTSO arasında protokol

Burdur Valiliği tarafından geçen mart ayında başlatılan 'Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum' projesi kapsamında Valilik ile Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Valilik Toplantı Salonundaki imza törenine Vali Hasan Şıldak, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören, Halk Sağlığı Başkanı Sevinç Sütlü ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı. Protokolle 'Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum' projesi kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden iş bulan bağımlılar İŞKUR çalışma süresi bittikten sonra BUTSO üye iş yerlerinde istihdam edilecek.

Vali Hasan Şıldak, Valilik olarak başlattıkları projenin başarıyla devam ettiğini belirterek, Mutluyuz. Şöyle ki bu işe başlarken ilimizde sosyal bir proje olarak, her ne kadar ilimiz küçük bir nüfusa sahip ve kozmopolit olmayan, karmaşık olmayan bir nüfus yapısına sahip olmakla birlikte artık çağımızın gittikçe bir hal alan bu uyuşturucu müptelalığı, bağımlılık derecesine varan ve insanları esir alan sağlığından eden, hayatından eden uyuşturucu terörünün küçük de olsa yansımaları ilimizde de mevcuttu, bunu biliyorduk. Bunu bir proje şemsiyesi altında sistemli bir çalışmayla kendi gayretlerimizle burada bulunan değerli katılımcıların gayretleriyle ve İŞKUR'umuzun desteğiyle belli bir aşamaya getirdik. Bugün itibariyle projemiz kapsamında görebildiğimiz kadarıyla önemli bir sayıya ulaşmış durumdayız. 69'u uyuşturucu, 6'sı da alkol bağımlısı olmak üzere 75 gencimizle irtibat kurmuşuz, sisteme dahil etmişiz. Bunların bir kısmı çeşitli sebeplerden dolayı projemizin dışına çıkmış. Kimi il dışına göç sebebiyle, kimi ulaşılamama gibi sorunları var. Ama biz şu anda önemli bir kitleyle devam ediyoruz. Bağlantıyı koparmış olduğumuz 8 kişidir. 67 kişiyle irtibatımız devam ediyor dedi.

Projenin temel dayanak noktasının bu insanların elinden tutup, sürekli olarak destek sağlamak, tedavi ve rehabilitasyonlarını kesintisiz olarak devam ettirmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Vali Şıldak, Bugün masanın etrafında toplandığımız Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız ve üyelerimizle daha önceden yaptığımız, mutabık kaldığımız esaslar üzerine bir protokol imzalayarak onların da desteğini, toplumun daha geniş bir kesiminin, iş dünyasının desteğini almak suretiyle bu projeyi daha anlamlı kılmak istiyoruz. Protokolümüzün kapsadığı esaslar İŞKUR sürecini tamamlayan vatandaşlarımızın, genç insanlarımızın bundan sonraki hayatlarını idame ettirecek bir işe sahip olmaları konusunda odamızın desteğiyle ilimizdeki bu konuya önem veren bütün işletmelere açık olmak üzere bir sosyal sorumluluk projesi olarak iş insanlarımızın, işletmelerimizin bu gençlerimize kapılarını açmaları şeklinde olacaktır. Onları sahiplenecekler, bu sahiplenmenin sonucunda da onlar hayattan kopmayacak tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini biz yine takibe devam edeceğiz. Bu anlamlı destek için Ticaret ve Sanayi Odamıza ve değerli başkanına çok teşekkür ediyorum diye konuştu.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, Bu proje ilk başladığında Sayın Valimizi tebrik etmiştik. Ticaret ve Sanayi Odası olarak böyle bir sosyal sorumluluk projesinin içinde olmaktan da mutluyuz. Hep birlikte olursak bu projeyi değerli hale getireceğimizi düşünüyoruz. Bu manada ilgili şirket yöneticileriyle iletişime geçtik. Olumlu dönüş aldık. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bu insanları hayata kazandırmamız, sahiplenmemiz lazım dedi.

Halk Sağlığı Başkanı Dr. Sevinç Sütlü, projenin başlangıcında müracaat olup olmayacağı yönünde tereddütleri olduğunu belirtti. Sütlü, Gün geçtikçe müracaat artıyor. Kullanıcılar birbirlerine tavsiye ediyorlar. 'Tedavi olma ve iş sahibi olma şansımız var' diye. Tedaviye gelen bağımlıların aileleriyle de görüşmeler yapıyoruz. Belli bir süreci tamamladıktan sonra iş imkanı için değerlendiriyoruz. İŞKUR üzerinden iş yerlerine yerleştiriyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA