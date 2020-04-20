Burdur Valiliğinden Yeşilova Belediye Başkanı ve eşinin silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin... Burdur Valiliği, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşinin silahlı saldırıda yaralanması olayının Salda Gölü ve burada yürütülen çalışmalarla ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Burdur Valiliği, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşinin silahlı saldırıda yaralanması olayının Salda Gölü ve burada yürütülen çalışmalarla ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde ikamet eden Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'e yönelik silahlı saldırının aydınlatılması, fail ya da faillerinin yakalanması için yürütülen çalışmanın çok yönlü yürütüldüğü belirtildi.

Saldırının ardından başlatılan soruşturmada faillerin belirlendiğinin aktarıldığı açıklamada, "Olayın şüphelisi mülkiyeti belediyeye ait bölgedeki bir otelin işletmecisi E.E'dir. Şüpheli işletmeci, iki tabanca ve 6 kişiyle Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı." denildi.

Şüpheli E.E'nin işlettiği belediyeye ait otel ruhsatının "Kimlik Bildirme Kanununa aykırı hareket" nedeniyle Yeşilova Kaymakamlığının bildirimi üzerine 15 Nisan'da Yeşilova Belediye Başkanlığınca iptal edildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, adam öldürmeye tam teşebbüs, yağma, uyuşturucu ve tehdit gibi çok sayıda suç kaydı bulunan E.E'nin olayın gerçekleştiği saate yakın bir zamanda Antalya'dan geldiği ve olay saatinin hemen sonrasında plakasını kapatarak ilden ayrıldığı tespit edildi. Yeşilova Belediye Başkanı ve eşinin uğradığı silahlı saldırının Salda Gölü ve burada yürütülen çalışmalarla bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA