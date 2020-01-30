Burdur Valiliği ile Bucak TSO arasında arasında iş birliği protokolü imzalandı

30.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:16

Burdur'da uyuşturucu ile mücadelede uygulanan "Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum Projesi" kapsamında Valilik ile Bucak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen protokol imza törenine, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Bucak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, projenin yürütülmesinde sorumluluğu bulunan paydaş kurumların müdürleri ve odanın yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Şıldak, burada yaptığı konuşmada, Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum Projesi'ne uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak isteyen 118 kişinin katıldığını söyledi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden sonra Bucak TSO'nun da projeye bugün katıldığını belirten Vali Şıldak, "Ticaret ve sanayi odaları, uyuşturucuyla mücadele projemizde tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin belli bir aşamasını tamamlayan gençlerin kalıcı istihdamında rol oynuyor." dedi.

Şıldak, Bucak ilçesinde güçlü sanayi kuruluşlarının yer aldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bucak Ticaret ve Sanayi Odası bize bu projede önemli bir destek sağlayacak, kendilerine teşekkür ediyoruz. Şu an itibariyle 12 gencimiz bağımlılığı yenerek özel sektörde çalışıyor. Başta sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız olmak üzere devletimizin bütün kurumları uyuşturucuya karşı mücadeleye büyük bir iradeyle destek veriyor. Bizlere verilen bu destekle mücadelede çok yönlü bir çalışma yürütüyoruz."

Kaynak: AA