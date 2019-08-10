BURDUR VALİDEN SÜRÜCÜLERE CEVİZ EZMESİ

10.08.2019 11:15

Burdur Valisi Hasan Şıldak, trafik uygulama noktasında Kurban Bayramı tatiline giden sürücülere ceviz ezmesi dağıttı.

Vali Hasan Şıldak, beraberinde Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç ile Kışla Mahallesi çevreyolu uygulama noktasında bayram tatiline giden sürücülere hem ceviz ezmesi dağıttı hem de emniyet kemeri ve hız limitleri başta olmak üzere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Sürücüler ve araçlardakilerin bayramını kutlayan Vali Şıldak, uygulama noktasında görevli personele de ceviz ezmesi ikram ederek, bayramlarını kutladı.

Bütün vatandaşlara ve sürücülere kazasız bir bayram tatili temennisinde bulunan Vali Şıldak, Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bütün illerimize göndermiş olduğu talimatlar çerçevesinde trafikteki farkındalığı ve bilinçlendirmeyi artırmak adına insanlarımıza, sürücülerimize yönelik pek çok sürücümüzle görüştük, burada amacımız kazaların azaltılması, insan hatasından, sürücü hatasından kaynaklı kazaların en aza indirilmesiydi. Gerek aşırı hız, gerek emniyet kemeri kullanımı, sürüş esnasında cep telefonundan uzak durulması, motosiklet türü araçlarda kesinlikle kask kullanılması, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla yürütülen kampanyanın da gençlerimizde ve yeni nesilde farkındalık oluşturması amacıyla bu çalışmalar sürdürülüyor dedi.

Bayram tatili süresince ilde trafik ve asayiş tedbirlerinin en üst seviyede alındığını vurgulayan Vali Hasan Şıldak, Trafikte tavizsiz ve denetlemeye yönelik en iyi şekilde vatandaşlarımızın yanında olacağız. Vatandaşlarımızdan da üst seviyede duyarlılık bekliyoruz. Artık Türkiye'miz modern, her alanda atılımlar yapan ve trafik sorununu aşmaya muktedir olan bir bilinç seviyesine eriştiğini düşünüyoruz. Ancak bunun için topyekün bir mücadelenin devam ettirilmesi gerekiyor. İlimiz genelinde emniyet sorumluluk alanında 25 trafik ekibimiz 142 personeliyle görevi başında olacak, jandarmamız da 15 trafik ekibi 30 personel olmak üzere toplam ilimiz genelinde 40 ekip 172 personelimiz trafik akışı olan güzergahlarda teyakkuz halinde olacak diye konuştu.

Kaynak: DHA