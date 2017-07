Burdur Vali Yılmaz Osb'yi Inceledi

Vali Yılmaz OSB'yi inceledi



BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, Burdur-Ankara karayolunun 15'inci kilometresindeki İkinci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanında incelemede bulundu.



Burdur Valisi Şerif Yılmaz, İkinci Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Vali Yılmaz'a Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, İkinci OSB yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Vali Yılmaz ve beraberindekiler OSB Müdürü Bülent Aslanboğa'dan devam eden fabrika inşaatları ve proje aşamasında olan parsellerle ilgili bilgi aldı.



İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz, İkinci OSB'nin altyapı çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiğini söyledi. Yılmaz, "Elektrikle ilgili son aşamaya gelindi. Doğalgaz, su, kanalizasyon, Devlet Su İşleri tarafından yapılan dere ıslahları ve iletişim hatları da dahil olmak üzere artık sanayicimizin ihtiyaç duyduğu altyapı tamamlandı. Şu an itibariyle 15 sanayi parseli tahsis edildi. Görüldüğü gibi 3 fabrikamızın inşaatı devam ediyor. Diğerleri de proje verme ve değerlendirme aşamasında. Bilindiği üzere OSB'lerde 1 yıl içerisinde proje verilmesi ve 2 yıl içerisinde de inşaatın bitmesi gerekiyor" dedi.



Bölgede şu an itibariyle 9 boş parsel olduğunu anlatan Yılmaz, "Birinci OSB'de yatırımı olan sanayicimizin burada da arsa talebiyle karşılaştık. Birinci OSB'de bilindiği gibi boş arsamız yok. Bucak OSB'mizde geçen ay itibariyle tüm parsellerin tamamı satıldı ve tahsis edildi. Burdur İkinci OSB'de 9 parselimiz kaldı. Bu da çok büyük rakam değil. Isparta ve bölgede OSB'lerin dolu olduğu düşünüldüğünde, o açıdan biz mevcut alanlarımızı en iyi şekilde yatırım yapacak sanayicimize tahsis etmek istiyoruz. Bu açıdan da altyapı çalışmalarını 1 yıldan beri hızlı bir şekilde gerçekleştirdik" diye konuştu.



Yılmaz şunları söyledi:



"Henüz fabrika olmamasına rağmen altyapı konusunda 'arıtma tesisi de yapalım' diye düşündük. İlk planda Bir ve İkinci OSB beraber tek bir arıtma tesisi yapalım diye düşünmüştük. Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesinden 'beraber yapalım' talebi gelince tekrar bir değerlendirme aşamasına geldik. Bütün arkadaşlarımız ile Birinci ve İkinci OSB olarak bunun uygun olduğunu ve müşterek bir arıtma tesisiyle beraber bölgemizde örnek olacak bir tesisin de planlamasına başlamış olduk. Görüşmelerde arkadaşlarımız tarafından teknik manada fiziki olarak da mümkün olup olmayacağı ile ilgili değerlendirmeler yapıldı sıkıntı yok. Şu an itibariyle yönetim olarak bu ay içerisinde beraber müşterek bir toplantı yapacağız. Toplantıdan sonra da kısa süre içerisinde gerçekleştiririz ki bu özellikle çevrenin öne çıktığı, çevre kirliliğin dikkat edilmesi gereken ve geri dönüşümü olamayan bir husus olduğunu da bildiğimiz için daha tesisler kurulmadan bu altyapıyı oluşturalım dedik. Gölümüzü de, Burdur'umuzu da, çevremizi de koruyalım, kollayalım istedik. İnşallah kısa süre içerisinde bunları gerçekleştiririz ve bundan sonra da artık sanayicimiz burada iş istihdamı ve yeni iş imkanları oluşturur. Bölgemize de, ülkemize de, özellikle 500 milyar hedefi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu hedefe ulaşmasında il olarak biz üzerimize düşen görevi gerçekleştirmiş oluruz diyorum."