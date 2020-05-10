BURDUR Vali ve eşinden Anneler Günü ziyaretleri
10.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 10.05.2020 14:50
Vali ve eşinden Anneler Günü ziyaretleriBURDUR Valisi Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, Anneler Günü dolayısıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Vali ve eşinden Anneler Günü ziyaretleri
BURDUR Valisi Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, Anneler Günü dolayısıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Vali Şıldak ve eşi ilk olarak koruyucu anne Zeynep Er, engelli annesi Ümmü Uysal, 107 yaşındaki Zehra Özmil ve şehit annesi Dudu Akkaya'yı evlerinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, ziyaret ettikleri annelerin Anneler Günü'nü kutladı.
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Kaynak: DHA