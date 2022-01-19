Son dakika yapılan açıklamaya göre 52 ilimizde okullar tatil ilan edildi. Bunun ardından öğrenciler ve veliler, Burdur, Uşak ve Kastamonu'da okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba bugün Burdur, Uşak ve Kastamonu'da okullar tatil mi ilan edildi? merak etti. Peki, Burdur, Uşak ve Kastamonu'da 19 Ocak tatil mi olacak? 20 Ocak okullar tatil mi? İşte bilgiler...

Türkiye'nin çeşitli illerinde etkili olan kar yağışının ardından art arda tatil haberleri gelmeye başladı. Aralarında Diyarbakır, Adana ve Konya gibi büyükşehirlerimizin de olduğu 52 ilimizde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Burdur, Uşak ve Kastamonu'da okullar tatil mi? Bugün 19 Ocak Çarşamba Burdur, Uşak ve Kastamonu'da okullar tatil mi ilan edildi?

BURDUR, UŞAK VE KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yapılan açıklamaya göre yarın 52 ilimizde okullar kar yağışı nedeniyle tatil ilan edildi. Bu iller arasında Burdur, Uşak ve Kastamonu'da yer almaktadır. Yani bugün 19 Ocak Çarşamba 2022 tarihinde Burdur, Uşak ve Kastamonu'da okullar tatil olacaktır.

BURDUR

Burdur'da yarın için beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji verilerine göre il genelinde yoğun kar yağışı öngörülüyor. Buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel risklerden dolayı, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okullarda eğitim 19 Ocak Çarşamba günü 1 gün süre ile yüz yüze yapılmayacak.

UŞAK

Uşak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde aşırı soğuk hava ve buzlanma beklendiği belirtildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezindeki tüm okullar 1 gün tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezindeki tüm okulların 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği bildirildi.

Haberler.com - Gündem