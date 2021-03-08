Burdur'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde karanfilli kutlama

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur'da tek kadın taksi sürücüsü Sabahat Sezer'i görev aldığı durakta ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü bir karanfil ile kutladı.

Burdur'un tek kadın taksi şoförüne kutlama

BURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, kentin tek kadın taksi şoförü Sabahat Sezer'i çalıştığı durakta ziyaret ederek Kadınlar Günü'nü kutlayıp karanfil verdi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kentte kadınların yoğun olarak çalıştığı özel sektör iş yerlerini ziyaret edip kadınlara karanfil verdi ve günlerini kutladı.

Ercengiz, kentin tek kadın taksi şoförü Sabahat Sezer'i de çalıştığı durakta ziyaret ederek, karanfil verdi ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ercengiz, Sezer'in zor bir erkek mesleğini başarıyla sürdürdüğünü belirterek tebrik etti. Sezer de işini severek yaptığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı